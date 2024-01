Recuperação judicial da Gol, o tombo da Tesla e o resultado da LVMH: 3 assuntos que movem o mercado

A GOL (GOLL4) anunciou que entrou com pedido de recuperação (Chapter 11, segundo a legislação norte-americana) no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O Chapter 11 é um processo legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas para levantar capital, reestruturar as finanças e fortalecer operações comerciais no longo prazo, enquanto continuam a operar normalmente.

A companhia inicia o processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade debtor in possession (“DIP”) por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra. A GOL buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do Primeiro Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira.

Em entrevista, Celso Ferrer, presidente da GOL, afirmou que o processo da companhia deve ser mais rápido do que aqueles pelos quais passaram a Latam e a Avianca colombiana, que ficaram cerca de dois anos em reorganização de seus passivos. Ele acredita que o diferencial é a "estrutura descomplicada" da Gol, como o uso de uma frota de apenas um fabricante, a Boeing.

O tombo da Tesla

As ações da Tesla fecharam em queda de 12% na última quinta-feira, 25, após Elon Musk, alertar que o crescimento das vendas desaceleraria este ano. Musk disse que o crescimento seria “notavelmente menor”, ​​já que a Tesla se concentra em um veículo elétrico de próxima geração mais barato a ser fabricado em sua fábrica no Texas no segundo semestre de 2025, o que deverá desencadear o próximo boom nas entregas.

Entretanto, ele diz ainda que aumentar a produção do novo modelo seria um desafio porque envolveria tecnologias de ponta. Com as declarações de Musk, a Tesla perdeu US$ 80 bilhões em valor de mercado.

LVMH: Luxo em alta

As ações da LVMH, donas das marcas Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy, subiam mais de 8% na manhã desta sexta-feira, 26, após registrar vendas acima do esperado em 2023. A holding reportou receita líquida recorde de 23,95 bilhões de euros no quarto trimestre e encerrou 2023 com faturamento recorde de 86,15 bilhões de euros, 9% acima do registrado em 2022. O lucro das operações recorrentes foi de 22,8 bilhões de euros, 8% mais alto na comparação anual. O lucro líquido foi de 15,2 bilhões de euros, também com alta de 8%.

