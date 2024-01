Por que o Mercado Pago decidiu apostar no Carnaval 2024

Há um ano o Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, anunciou como sua principal meta reforçar a integração com a marca-mãe. O passo mais ambicioso da estratégia no ano passado foi investir cinco vezes mais na Black Friday 2023, buscando reforçar as sinergias entre os negócios bancário e de varejo. A empresa não abre números, mas reforça que foi a maior campanha do ano do banco digital.

Para 2024, uma nova aposta: o Carnaval. O Mercado Pago anunciou esta semana que será o patrocinador oficial da folia nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que contam com alguns dos maiores e mais tradicionais eventos na data.

“Nossa experiência foi tão positiva com a Black Friday no ano passado que estamos trazendo um investimento da mesma magnitude já no início deste ano, para o Carnaval”, afirmou Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago para a América Latina, em entrevista à EXAME Invest. “Como esse é nosso primeiro investimento de 2024, a dimensão já indica o tamanho do apetite para crescer.”

Diferente da Black Friday, que é um evento tradicional do varejo, o Carnaval é mais abrangente e pode dar um protagonismo direto ao Mercado Pago – inclusive no ambiente físico. Uma novidade para a empresa é a criação de pontos físicos de venda de maquininhas, destinados aos ambulantes que realizam o credenciamento presencial para o Carnaval. No Rio de Janeiro, onde o cadastramento já começou, a taxa de conversão é de 50%.

Para atrair os ambulantes, o banco digital decidiu reduzir em mais de 60% as taxas durante o Carnaval, em uma oferta válida até 29 de fevereiro de 2024 ou até o vendedor atingir R$5 mil em vendas. “Será nossa primeira ação offline desta dimensão”, ressaltou Ferraz.

A associação com o Mercado Livre, por sua vez, continua no foco – tanto na exposição da marca quanto nas ações promocionais com o consumidor final. Uma delas envolve o cartão de crédito. Quem solicitar o cartão durante o Carnaval e utilizar em uma compra de no mínimo R$ 100 no Mercado Livre ganha um desconto automático de R$ 35.

O Mercado Pago vem ganhando participação no mix de receitas do da marca-mãe, e é atualmente responsável por cerca de 44% das receitas do grupo, um montante que somou US$ 1,6 bilhão de dólares em 2023.

