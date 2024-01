Tesla: alerta de Musk e números fracos derrubam ação em mais de 9% após balanço do 4º tri

As ações da Tesla caem pouco mais de 9% na Nasdaq nesta quinta-feira, 25, com investidores repercutindo os números do quarto trimestre da companhia e as projeções de vendas. A queda representa uma perda de valor de mercado próximo a US$ 60 bilhões.

Em apresentação a investidores, o CEO da Tesla, Elon Musk, avisou os acionistas que o crescimento das vendas deverá ser "notavelmente menor" neste ano.

Receita e lucro abaixo do esperado

Os números do quarto trimestre tampouco animaram os investidores, com a receita e o lucro saindo abaixo do consenso de mercado.

O crescimento de receita no quarto trimestre foi de apenas 3% na comparação anual para US$ 25,17 bilhões, cerca de US$ 450 milhões abaixo do esperado. Já o lucro líquido caiu 39% para US$ 2,485 bilhões, ficando em US$ 0,71 por ação ante o consenso de US$ 0,74.