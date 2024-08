Nvidia divulga resultado sob expectativa de um novo crescimento de três dígitos

O resultado da Nvidia, o mais aguardado da temporada de balanços dos Estados Unidos, será divulgado nesta quarta-feira, 27, sob a expectativa de mais um crescimento de três dígitos na receita.

Segundo o consenso de analistas consultados pela LSEG, a desenvolvedora de chips deverá apresentar um faturamento de US$ 28,6 bilhões no período. Se confirmada, essa receita representará um crescimento de 111% na comparação anual. A projeção está alinhada ao guidance da Nvidia, que estima algo próximo de US$ 28 bilhões em vendas no trimestre.

Embora significativo, o crescimento da companhia tem mostrado sinais de desaceleração. No primeiro trimestre, o crescimento anual da receita foi de 207%. Na variação trimestral, caso o consenso de mercado se confirme, o aumento será de apenas 9,8%.

Para o lucro, a projeção dos analistas é de aproximadamente US$ 0,6 por ação no segundo trimestre, um aumento de 140% na comparação anual e de 3,45% em relação ao trimestre anterior.

Apesar dos números projetados indicarem uma possível desaceleração, os investidores aguardam os resultados do segundo trimestre com otimismo. Somente em agosto, as ações da Nvidia acumularam alta de 9,64%, e desde o início do ano os papéis subiram 108%.

"Os investidores podem estar subestimando o risco de uma decepção com o resultado", alertaram analistas do Bank of America em relatório. O próprio banco, no entanto, acredita que a probabilidade maior é de que a Nvidia surpreenda positivamente em sua receita.

Atrasos no novo GPU

Os analistas destacam que, embora existam rumores de atrasos no desenvolvimento da Blackwell, GPU (unidade de processamento gráfico) de nova geração da empresa, não deverá haver impacto no balanço do segundo trimestre, mas nos próximos.

"O quarto e o primeiro trimestres fiscais estão mais expostos a quaisquer atrasos relacionados ao Blackwell, e esperamos que o consenso, após a teleconferência de resultados, provavelmente reduza as previsões para o quarto e o primeiro trimestres fiscais para algo em torno de US$ 30 bilhões/US$ 30 bilhões, em comparação com as estimativas atuais de US$ 31,5 bilhões/US$ 34,5 bilhões."

O mercado, no entanto, continua otimista em relação à demanda pelos chips da Nvidia. "Não há absolutamente nenhum sinal de fraqueza na demanda até o momento. Na verdade, é exatamente o oposto: Microsoft, Meta e Amazon reforçaram seus investimentos para os próximos trimestres. Ao mesmo tempo, a visibilidade permanece forte até o final do ano calendário de 2025, embora haja incerteza em relação ao ano de 2026", afirma o Itaú BBA em relatório.