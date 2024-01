LVMH, maior grupo de luxo do mundo, tem receita recorde puxada por vendas da Louis Vuitton

A francesa LVMH, maior holding do mercado de luxo do mundo, reportou receita líquida recorde de 23,95 bilhões de euros no quarto trimestre. A holding encerrou 2023 com faturamento recorde de 86,15 bilhões de euros, 9% acima do registrado em 2022. O lucro das operações recorrentes foi de 22,8 bilhões de euros, 8% mais alto na comparação anual. O lucro líquido foi de 15,2 bilhões de euros, também com alta de 8%.

"O nosso desempenho em 2023 ilustra o apelo excepcional das nossas marcas e a sua capacidade de despertar o desejo, apesar de um ano afetado por desafios económicos e geopolíticos. Isso se refletiu nos espetaculares desfiles de moda da Louis Vuitton e Christian Dior, na reabertura do “The Landmark” da Tiffany em Nova York e na popularidade cada vez maior do conceito de loja da Sephora em todo o mundo. 2023 também viu progredirmos em diversas áreas-chave que são componentes essenciais da nossa visão de longo prazo", comenta Bernard Arnault, Chairman e CEO da LVMH em apresentação do resultado.

Louis Vuitton e Sephora foram destaques no ano

O crescimento principalmente pela linha de Moda e Bens de Couro, que cresceu 9% para 42,17 bilhões de euros no ano passado. O crescimento orgânico da divisão foi de 14%. A marca Louis Vuitton teve grande contribuição, segundo a empresa. "A Louis Vuitton teve um excelente ano, mais uma vez impulsionada pela criatividade e qualidade dos seus produtos, e pelos seus fortes laços com a arte e a cultura. Muitos novos designs foram revelados, incluindo a linha de artigos de couro GO-14 e o novo relógio Tambour, uma fusão da experiência relojoeira suíça com a elegância parisiense da Louis Vuitton", comentou a LVMH.

Mas nenhuma divisão dentro da LVMH tem crescido mais que a de "Varejo Seletivo", que reportou crescimento orgânico de 25% no ano. A frente é a segunda maior fonte de receita da empresa, responsável pelo faturamento de 17,89 bilhões de euros em 2023. O destaque, segundo a empresa, ficou com a marca Sephora, que "alcançou mais um ano histórico, tanto em vendas como em lucros, continuando a ganhar participação de mercado por meio de sua oferta de produtos e serviços diferenciada e inovadora. As regiões América do Norte, Europa e Oriente Médio, de acordo com o balanço, tem apresentando um "momento forte" nas vendas.

Somente a divisão de vinhos e destilados apresentou queda de receita em 2023, com recuo de 4% para 6,6 bilhões de euros.

Dividendos

A LVMH anunciou junto ao balanço que, pelo resultado de 2023, irá propor a distribuição de 13 euros de dividendo por ação, hoje cotada a 685 euros.