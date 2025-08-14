PPI dos EUA, balanço do BB e recorde do bitcoin: o que move os mercados hoje

A agenda desta quinta-feira, 14, traz indicadores relevantes no Brasil e no exterior que devem movimentar os mercados.

Nos Estados Unidos, o foco está nas divulgações das 9h30 (horário de Brasília), quando o Departamento de Trabalho apresenta os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de julho, uma medida de inflação ao produtor acompanhada de perto pelos mercados.

Os dados chegam após o CPI norte-americano divulgado nesta semana reforçar as apostas de que o Federal Reserve pode iniciar cortes de juros já em setembro.

No Brasil, o IBGE divulga às 9h a Pesquisa Mensal de Serviços de junho.

No calendário corporativo, o destaque fica para os balanços do Banco do Brasil, Nubank, Marfrig e Oi, previstos para após o fechamento do mercado.

À noite, a atenção se volta para a Ásia, com o PIB do Japão às 20h50 e a produção industrial e as vendas no varejo de julho na China, às 23h.

Indicadores europeus

Lá fora, o dia começou com importantes indicadores econômicos. No Reino Unido, o Produto Interno Bruto (PIB) preliminar do segundo trimestre cresceu 0,3% ante o trimestre anterior, superando a previsão de 0,1%, impulsionado por avanços nos setores de serviços, indústria e construção. Em junho, o PIB avançou 0,4%, revertendo a contração de 0,1% registrada em maio.

Já na zona do euro, a Eurostat informou que o PIB do segundo trimestre registrou um modesto crescimento de 0,1% na comparação com os três meses anteriores, e de 0,2% considerando toda a União Europeia. O desempenho variou entre os países membros: Espanha e França registraram expansão, enquanto Alemanha e Itália apresentaram contração.

No mesmo período, a produção industrial da região recuou 1,3% no mês de junho, confirmando um contexto de desaceleração nas fábricas.

Recorde do Bitcoin

O bitcoin bateu um novo recorde intradiário nesta quinta-feira, 14, ao superar momentaneamente US$ 124 mil após alta de 0,9% no mercado asiático. O avanço é impulsionado por expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve e por medidas do governo Donald Trump favoráveis ao setor, como a permissão para incluir ativos digitais em contas de aposentadoria 401(k), plano individual de previdência muito usado nos Estados Unidos.

Em 2025, o bitcoin acumula alta de quase 32%, refletindo tanto compras institucionais quanto um ambiente regulatório mais favorável. O movimento acompanha a valorização geral do mercado cripto, cuja capitalização ultrapassou US$ 4,18 trilhões, 67% acima do nível registrado em novembro de 2024. Às 7h41 (horário de Brasília), o BTC subia 0,75%, a US$ 121.406,30.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram o pregão desta quinta-feira sem direção única. O Nikkei 225, do Japão, caiu 1,45%, revertendo ganhos recentes, enquanto o S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,53%, apoiado por dados positivos de emprego em julho. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,37%, e o CSI 300, que reúne as principais ações listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen, fechou estável.

Na Europa, os mercados operavam mistos por volta das 7h50 (horário de Brasília), com reação ao PIB do Reino Unido, que cresceu 0,3% no segundo trimestre, acima da projeção de 0,1% da Reuters. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,20%, o DAX, da Alemanha, avançava 0,40% e o CAC 40, da França, ganhava 0,27%, enquanto o FTSE 100, do Reino Unido, recuava 0,11%.

Nos Estados Unidos, os futuros indicavam ligeira queda: Dow Jones recuava 0,02%, S&P 500 caía 0,05% e Nasdaq 100 tinha baixa de 0,07%.