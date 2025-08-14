Invest

Bitcoin bate novo recorde e supera US$ 124 mil; analista aposta em US$ 150 mil até fim do ano

Recordes contínuos no preço do bitcoin são impulsionados por vários fatores, incluindo a expectativa crescente de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed)

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07h44.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 08h02.

O bitcoin (BTC) bateu um novo recorde nesta quinta-feira, 14, ultrapassando a marca de US$ 124 mil. A criptomoeda subiu 0,9% no mercado asiático e superou o pico anterior, registrado em julho deste ano, acima de US$ 123 mil.

Os recordes contínuos no preço do bitcoin são impulsionados por vários fatores, incluindo a expectativa crescente de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), que tem tornado o ambiente econômico mais favorável para investimentos em criptomoedas, segundo analistas do mercado. Iniciativas da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a ordem executiva que permite ativos criptográficos em contas de aposentadoria 401(k), também pesam positivamente sobre a criptomoeda.

Na quarta-feira, 13, o bitcoin passou dos US$ 123,5 mil em Nova York, batendo o recorde anterior de US$ 123,2 do dia 14 de julho. Por volta das 21h38 de quarta, no horário de Brasília, 8h38 de quinta em Singapura, o token cripto original estava sendo negociado a US$ 124 mil. 

Com espaço para crescer

Segundo o analista do IG Markets, Tony Sycamore, "um rompimento sustentado acima de US$ 125 mil pode impulsionar o bitcoin para US$ 150 mil" até o final deste ano. O ativo digital já subiu quase 32% em 2025, alimentado pela combinação de compras institucionais e uma série de reformas favoráveis à criptomoeda.

O crescimento do bitcoin também reflete o aumento mais amplo no mercado de criptomoedas. Segundo dados do CoinMarketCap, o valor total de mercado das criptomoedas ultrapassou os US$ 4,18 trilhões — alta de cerca de 67,2% desde novembro de 2024, quando a capitalização de mercado chegou aos US$ 2,5 trilhões.

Às 07h41, no horário de Brasília, o bitcoin operava em alta de 0,75%, cotado a US$ 121.406,3.

