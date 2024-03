Por que o guru dos emergentes está otimista com a Índia

Nenhum entre os principais mercados do mundo tem crescido mais que o indiano. Nos últimos três anos, os principais índices da bolsa de Mumbai subiram cerca de 50%, enquanto o americano S&P 500, 32% e o Ibovespa, 11%. Apesar da forte valorização recente, Mark Mobius ainda vê boas razões para investir no país. Mobius liderou a divisão de mercados emergentes da Franklin Templeton por mais de três décadas, onde se tornou referência global sobre o assunto.

Em entrevista recente à americana CNBC, Mobius reforçou a importância demográfica da Índia, que goza de uma população "jovem e dinâmica". "Mas mais importante é a área tecnológica. A Índia é líder em software, com exportações para todo o mundo. Agora, a Índia está entrando em hardware e acredito que será muito promissor", afirmou

Mobius também ressaltou o trabalho que vem sendo realizado pelo primeiro-ministro Narendra Modi. "Ele está digitalizando a economia. isso é ótimo e coloca a Índia na frente de muitos países desenvolvidos."

A Índia se prepara para as eleições gerais, que serão realizadas em 19 de abril. A expectativa de Mobius é de que Modi saia ainda mais forte das eleições

O investidor avaliou também que país tem adotado um posicionamento adequado geopoliticamente, buscando a neutralidade entre as principais potências globais. "A Índia pode congratular o presidente russo ou um americano, seja quem esteja lá." Esse posicionamento, por exemplo, tem contribuído com importações de petróleo russo a preços mais baixos enquanto mantêm uma relação amistosa com os Estados Unidos.

Mobius aposta em música na Índia

Entre as apostas de Mark Mobius na Índia estão as ações da gravadora de música e filmes Tips Industries. A ação acumula alta de 31% em 2024 e subiu cerca de 222% desde o mesmo período do ano passado. "E uma empresa bem interessante, por estar associada à Bollywood. Minha avaliação é de que a ação ainda está barata. Digo isso não olhando para o valor patrimonial por ação, mas para o retorno sobre capittal e projeção de crescimento."