BYD tem lucro líquido 32,8% maior no trimestre, mas cenário de sobretaxas preocupa

Sétima maior montadora do mundo (ultrapassou recentemente Nissan e Honda em vendas), a BYD registrou lucros líquidos melhores que o esperado no segundo trimestre, atingindo 9,1 bilhões de yuans (US$ 1,3 bilhão), um aumento de 32,8% em relação ao ano anterior - foi o crescimento mais rápido desde o final de 2023. Já a receita cresceu 25,9% para 176,2 bilhões de yuans. Na Bolsa de Valores de Shenzhen, os papéis da companhia caíram 0,84% nesta quinta. No OTC nos EUA, as ações caíram 1,92% na quarta-feira.

As vendas de automóveis e produtos relacionados representaram 75,8% da receita geral da BYD e sua margem bruta subiu para 23,9% no primeiro semestre de 2024, um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

A margem bruta caiu para 18,69% no segundo trimestre, de 21,88% no primeiro trimestre, de acordo com os cálculos da Reuters.

Vale lembrar que BYD assumiu a liderança do competitivo mercado chinês de veículos elétricos e híbridos plug-in.

A montadora também expandiu sua presença internacional, como na Europa e no México, onde tem planos de montar uma fábrica. A empresa está enfrentando uma tarifa adicional de 17% para exportar a países da União Europeia. EUA e Canadá também anunciaram sobretaxas aos carros elétricos chineses.

As remessas para o exterior representaram 11,9% das vendas totais de carros da BYD nos primeiros sete meses do ano, quase o dobro do número do mesmo período do ano passado,

Mesmo com esse cenário turbulento, a VP da empresa disse esperar que 50% das vendas nos próximos anos venham do exterior.

Descontos agressivos

Para se ter uma ideia, mais da metade dos carros vendidos na China custam menos de US$ 21.000. Com isso, a empresa busca um aumento de de 20% nas vendas para este ano. A BYD tem oferecido descontos agressivos para suas séries de EVs Dynasty e Ocean, garantindo sua participação de mais de um terço no mercado de carros elétricos da China - ela já é hoje a maior da China, desbancando recentemente a Volkswagen. Ela não quer parar por aí.

Espera-se que a BYD desbanque a Tesla como a maior empresa de carros elétricos do mundo ainda neste ano - a empresa de Elon Musk tem 17,2% do mercado mundial, e as estimativas aponta que a empresa asiática possa chegar a 17,7% segundo a Counterpoint Research.