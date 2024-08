Com 3 mortos, Japão recomenda evacuação de milhões de pessoas após chegada de tufão

O poderoso tufão Shanshan atingiu nesta quinta-feira, 29, a ilha principal de Kyushu, no sudoeste do Japão, e que até agora deixou três mortos, 82 feridos e um desaparecido, além de ter levado as autoridades a recomendar a evacuação de milhões de pessoas.

O fenômeno meteorológico, o décimo deste tipo da atual temporada no Pacífico e classificado como “muito forte” na véspera pelas autoridades japonesas, está provocando chuvas torrenciais, inundações, ventos com força de furacão e tempestades.

Pelo menos três pessoas morreram durante um deslizamento de terra ocorrido dois dias antes devido à frente de chuvas provocada pelo tufão em Gamagori, Aichi (centro do país), de acordo com os últimos números fornecidos pelas autoridades japonesas.

Outras 82 pessoas sofreram ferimentos de vários graus, a maioria delas nas províncias de Miyazaki e Kagoshima (sudoeste). A pessoa desaparecida é um homem de 60 anos que caiu no mar no porto de Kagoshima no dia anterior enquanto tentava atracar seu barco, segundo a emissora pública “NHK”.

O tufão causou inundações em vias públicas de cidades como Tsu, na província de Mie (centro), e em áreas agrícolas e urbanas de Oita (sudoeste), além de deixar centenas de casas danificadas por rajadas de vento em Miyazaki e Kagoshima.

Milhões devem deixar suas casas

As autoridades japonesas recomendaram ainda hoje a evacuação de cidades com mais de 500 mil habitantes no sudoeste do país, o que se soma aos 2,5 milhões afetados por recomendações semelhantes na véspera, embora isso não signifique que todos irão para abrigos habilitados para evacuados, e até o momento não se sabe quantas pessoas optaram por fazê-lo.

Depois de atingir o sudoeste do país nesta quinta-feira, o tufão continuou a mover-se lentamente - a uma velocidade de 15 quilômetros por hora - na direção nordeste através da ilha de Kyushu, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), que prevê que manterá esse rumo e sua intensidade nas próximas horas.

A passagem do tufão, de grandes dimensões - seu raio é de 110 quilômetros - e capaz de desencadear rajadas de vento até 50 metros por segundo e precipitações superiores a 70 milímetros por hora, fez com que a JMA mantivesse o alerta meteorológico máximo em grande parte do sudoeste do país e outras zonas do oeste e do centro do arquipélago, de onde se aproximará nos próximos dias.

As chuvas torrenciais acumuladas deixadas por Shanshan atingiram níveis recordes ou sem precedentes em várias décadas em vários pontos do sudoeste do país, o que levou a alertas sobre o risco de deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

Graves interrupções no transporte

O fenômeno meteorológico também causou perturbações em grande escala nos transportes aéreos, ferroviários e rodoviários em quase toda a metade ocidental do país.

As duas principais companhias aéreas japonesas, Japan Airlines e ANA, anunciaram o cancelamento de 1.120 voos domésticos saindo de aeroportos do sudoeste do arquipélago entre hoje e amanhã.

O serviço de trem-bala ('shinkansen') entre Kumamoto e Fukuoka também foi suspenso hoje, tal como a linha de alta velocidade entre Nagasaki e Takeo, e a maioria das linhas ferroviárias locais também não operam na área.

Da mesma forma, as empresas ferroviárias informaram que, em linha com o avanço planejado de Shanshan em direção a Honshu (principal ilha do arquipélago japonês), a linha de alta velocidade entre Fukuoka e Osaka será afetada com cancelamentos ou suspensões de quinta a sábado, assim como a linha que liga Osaka e Tóquio entre sexta e domingo, entre outros.

O tufão também causou o fechamento de vários trechos de rodovias e deixou 203 mil casas sem energia em sete províncias de Kyushu, segundo a empresa operadora.

A JMA espera que o Shanshan continue a deslocar-se em direção leste durante a sexta-feira, atravessando a ilha de Shikoku e o extremo oeste de Honshu, podendo chegar à região de Kansai durante o final de semana e a Tóquio na próxima segunda-feira.