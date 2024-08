Acontecimento inesperado gera onda de liquidações e faz bitcoin despencar; entenda

Investidores e especialistas em criptomoedas ficaram animados com o recente discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sobre a política monetária dos Estados Unidos no Simpósio de Jackson Hole na última semana. No entanto, o bitcoin caiu abaixo de US$ 60 mil nos últimos dias, fazendo com que muitos se questionassem a razão para isso.

No momento, a principal criptomoeda do mercado apresenta leve recuperação e já é cotada a US$ 60.787, com alta de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, o bitcoin ainda acumula queda de 11,6%.

“Parecia que depois das falas do Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole o mercado iria finalmente romper aquela região de lateralização e voltar a andar. Mas ao longo da semana o mercado voltou a cair”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Acontecimento inesperado

“Um dos principais motivos para essa queda foi um fluxo expressivo de saída no ETF de Ark Invest, foi o maior outflow da história dele, o que acabou pegando o mercado de surpresa, gerando um movimento de queda acentuado por uma onda de liquidações de posições alavancadas, o famoso ‘efeito cascata’”, acrescentou João Galhardo, que também é analista de research da Mynt.

“Essa faixa dos US$ 59.330, um importante suporte gráfico, acabou segurando os preços e impedindo uma queda mais acentuada. Agora a gente vê uma leve tendência de alta no curtíssimo prazo que talvez dê continuidade”, disse ele.

Enquanto os ETFs de bitcoin à vista vinham sendo um sucesso nos Estados Unidos e registrando entradas expressivas, o “outflow” do ETF da Ark Invest pegou a todos de surpresa. João Galhardo mencionou que a imprevisibilidade se deve ao perfil dos investidores da Ark, gestora de Cathie Wood, conhecida como a “queridinha de Wall Street” e grande defensora do bitcoin.

“Cathie Wood é uma pessoa muito interada e que sabe muito bem vender a tese de reserva de valor do bitcoin. Acabou pegando o mercado um pouco desprevenido, gerando aquela onda de liquidações que impulsionou os preços para baixo”, disse Galhardo no Morning Call Crypto.

Oportunidade de lucro

Os analistas da Mynt enxergam no movimento uma oportunidade para compras, já que o cenário é positivo para o bitcoin nos próximos meses, com a expectativa de um corte na taxa de juros dos EUA.

“Estamos falando de curto prazo de uma região interessante para compras, isso porque quando trazemos uma perspectiva mais longa, temos observado uma dinâmica muito interessante para os próximos meses”, disse Matheus Parizotto.

“É importante a gente ver que enquanto os investidores especulativos foram saindo, muitos institucionais estão comprando e acumulando posições”, acrescentou.

