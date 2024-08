Ibovespa abre em queda de olho em Galípolo e balanço de Nvidia; dólar dispara a R$ 5,63

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 29, em queda de 0,32% aos 136.908 pontos. O dia é marcado pela repercussão de dois acontecimentos do dia anterior: balanço da Nvidia e indicação do atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central (BC).

Além disso, outro ponto destaque é a avaliação sobre novos dados da economia americana, que fazem a moeda americana disparar mais de 1,4% aqui no Brasil (entenda abaixo).

Ibovespa hoje

IBOV: -0,32% aos 136.908 pontos

Repercussão do balanço da Nvidia

O pregão de hoje será marcado pela repercussão do balanço da gigante de semicondutores, Nvidia, divulgado na noite anterior. Apesar do resultado ter sido bom, ele não foi espetacular, o que frustrou o mercado. Isso porque a companhia vem sendo conhecida por sempre ultrapassar as projeções em margens maiores.

Segundo analistas consultados pela Reuters, parece que a "barra foi definida um pouco alta demais nesta temporada". A exemplo, a Nvidia alcançou R$ 30 bilhões de receitas no trimestre encerrado em 28 de julho, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet de R4 28,7 bilhões.

O número da receita representa um avanço de 122% na comparação anual. Entretanto, nos últimos três trimestres, a Nvidia registrou um crescimento de receita de mais de 200%.

Para além dos resultados, o guidance também pode ter frustrado os investidores. A Nvidia estimou que sua receita para o terceiro trimestre deve ficar em US$ 32,5 bilhões, acima da média da LSEG que esperava um guidance de US$ 31,77 bilhões, mas aquém de outras projeções mais otimistas.

Por conta disso, as ações despencaram quase 8% após o fechamento da sessão. Na madrugada desta quinta-feira, a tendência de baixa seguiu no pré-mercado, com as ações chegando a cair 4,7% nos EUA. Logo nos primeiros minutos da sessão, os papéis caem 3,6%. Entretanto, as bolsas de Nova York conseguem segurar a pressão e abrem com ligeiro avanço.

Indicação de Galípolo para novo presidente do CEO

Como esperado pelo mercado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a indicação do atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco Central (BC). O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao lado de Galípolo. A expectativa é que a sabatina aconteça no dia 17 de setembro.

Galípolo substituirá Roberto Campo Neto a partir de janeiro de 2025. Entretanto, nos quatro últimos meses restantes, é comum que ambos trabalhem mais em conjunto em uma transição.

O nome da autoridade já era especulado há tempos no mercado, o que gerou certas dúvidas sobre a condução da política monetária. Isso porque Galípolo e os demais diretores do BC já indicados pelo PT divergiram e perderam dos demais na votação que decidiu reduzir o ritmo de cortes de juros.

Entretanto, depois dessa decisão dividida – que culminou na mudança da meta fiscal pelo governo – os dirigentes do BC alinharam as próximas decisões e discursos. Nos eventos seguintes, Galípolo inclusive veio à público com um tom mais duro, enfatizando que se for necessário, a autarquia subirá juros – fato que não agrada o presidente Lula.

Com isso, o mercado parece ter recuperado parte da confiança na autoridade. Entretanto, ainda avalia se a postura mais dura irá permanecer.

Novos dados dos EUA pressionam o dólar

Na agenda de indicadores, o mercado avalia a segunda revisão do Produto Interno Bruto (PIB) anualizado do segundo trimestre dos Estados Unidos, que veio acima do esperado. O mercado estimava uma alta de 2,8%, enquanto o número ficou em 3% ao ano. O consumo ficou em 2,9%, ante o esperado 2,2%. Já o índice de preços do PIB subiu 2,5% frente ao consenso de 2,3%.

Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, comenta que os números mais fortes que o esperado afasta o temor de recessão dos EUA, acrescentando que "não acredita que o cenário de corte de juros em setembro mudará, mas que fica uma 'pulga atrás da orelha' se a economia americana está aquecida demais."

O Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS) também divulgou os pedidos de seguro-desempregos semanais. Segundo a instituição, aproximadamente 231 mil novos pedidos de seguro-desemprego foram registrados na última semana, um volume ligeiramente inferior ao esperado pelo mercado, de 232 mil.

André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online, enfatiza que ambos os dados podem ter gerado uma percepção de sobreaquecimento na economia americana, "o que pode levar o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a adotar uma postura mais cautelosa no início do ciclo de cortes de juros, previsto para setembro."

Nesse cenário, o mercado de câmbio reflete o impacto de um Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) mais cauteloso. Nesta quinta-feira, 29, o dólar opera em alta de 1,40%, cotado a R$ 5,632. Na sessão anterior, a moeda havia subido 0,99%, fechando a R$ 5,556.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.