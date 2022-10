Por que a Netflix (NTFX34) está disparando na Bolsa de Valores nesta quarta

As ações da Netflix (NTFX34) estão disparando na Nasdaq nesta quarta-feira, 19, chegando a subir mais de 15,15% as 11h30 horário de Brasília.

A alta dos papéis da gigante do streaming chega poucas horas após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022, onde a Netflix aumentou 5,9% a receita e acrescentou 2,41 milhões de novos usuários.

Números que deixaram o mercado entusiasmado, mas que não explicam sozinhos essa euforia das ações da empresa californiana. Mas uma das mensagens que foram deixadas no relatório de resultados trimestrais pode ser a razão desta corrida para comprar ações da Netflix.

“Estamos cada vez mais focados na receita como nossa principal métrica”, escreveu a Netflix no documento divulgado na noite desta terça-feira, “Isso se tornará particularmente importante em 2023, à medida que desenvolvemos novos fluxos de receita, como publicidade e compartilhamento pago, onde a associação é apenas um componente de nosso crescimento de receita”.

Saiba mais: Netflix (NFLX34) registra alta de 5,9% no faturamento do 3T22

Em suma, a mensagem para os investidores foi: vamos começar a se concentrar em receita e lucro e parar de ficar obcecados com o crescimento de assinantes.

Palavras que foram como música para os ouvidos dos mercados, que começavam a ficar preocupados sobre a sustentabilidade do negócio. Não por acaso, desde o começo do ano a Netflix perdeu 53,45% de sua capitalização em Bolsa.

Netflix (NTFX34) se rende ao mercado publicitário

Outra razão que explica, em parte, a alegria dos operadores do mercado é que a Netflix escreveu claramente em seu relatório de resultados que vai introduzir a propaganda em seus seriados e filmes. Uma escolha que vai aumentar a rentabilidade da empresa e permitir a segmentação dos clientes. Quem poderá gastar mais, terá um serviço premium sem publicidade. Os outros, terão que assistir comerciais, mas ganharão um desconto na assinatura. E isso poderá permitir um aumento do número de assinantes, atraídos pelo preço mais baixo.

“Focar nos assinantes em nossos primeiros dias foi útil, mas agora que temos uma gama tão ampla de preços e parcerias diferentes em todo o mundo, o impacto econômico de qualquer assinante pode ser bem diferente”, explicou Spencer Wang, vice-presidente de finanças da Netflix, durante a teleconferência de resultados da empresa, “Isso é particularmente verdade se você está tentando comparar nossos negócios com nossos serviços de streaming.”

Por último, a Netflix começou uma estratégia de repressão de compartilhamento de senhas, que também poderá aumentar a rentabilidade da operação, já que - em breve - milhões de pessoas deverão decidir se deixar de assistir seus programas favoritos por causa de uma senha compartilhada que não funciona mais, ou contratar uma nova assinatura. A aposta da empresa, e dos mercados, é que muitos escolherão a segunda opção.

O foco agora é na rentabilidade

Em sua, em vez de operar em um contexto de comparações constantes com concorrentes, em um mundo onde a pandemia alimentou um crescimento crescente das operações, a Netflix está tentando direcionar o foco dos investidores para o fato de que seu serviço de streaming realmente ganha dinheiro. A Netflix abordou diretamente esse ponto na seção “Concorrência” de seu relatório de resultados trimestrais.

“É difícil construir um negócio de streaming grande e lucrativo – nossa melhor estimativa é que todos esses concorrentes estão perdendo dinheiro em streaming, com perdas operacionais diretas anuais agregadas somente este ano que podem ser superiores a US$ 10 bilhões, em comparação com nossos US$ 5 a US$ 6 bilhões de lucro operacional anual”, escreveu a Netflix. O mercado não esperava ouvir outra coisa.