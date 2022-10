Por que Cosan (CSAN3) cai 7% após adquirir participação na Vale (VALE3)?

As ações da Cosan (CSAN3) desabam mais de 7% na bolsa nesta sexta-feira, 7, após a companhia anunciar que pretende montar uma posição de 6,5% na Vale (VALE3).

A Cosan anunciou a compra de 4,9% das ações da mineradora por meio de investimento direto e operações de derivativos. Além disso, a companhia possui uma posição financeira de 1,6% que poderá ser convertida em participação direta após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação total deve custar R$ 22 bilhões à Cosan.

Segundo a empresa de energia, o movimento será feito para diversificar portfólio. O mercado não gostou, e as ações da Cosan entraram em forte movimento de queda, caindo mais de 7%.

“Em nossa visão, a operação torna a operação da Cosan ainda mais complexa, sem muita sinergia com os demais negócios da companhia. Ainda, a Cosan já está com uma alavancagem de 2,4x Ebitda e a transação exigirá que a companhia se endivide ainda mais”, avaliaram, em nota, os analistas da casa de análise Eleven.

O impacto também foi sentido na Vale, que chegou a subir mais de 4% pela manhã junto com o minério de ferro. Com a notícia, no entanto, os papéis perderam força e passaram a operar perto da estabilidade.

*Em atualização