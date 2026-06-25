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Petróleo sobe 2% no 'after hours' após novo ataque em Ormuz

Navio cargueiro foi atingido por projétil não identificado; EUA dizem que Irã foi autor do ataque

Estreito de Ormuz: passagem próxima ao Irã teve ataque nesta quinta-feira, 25 (Constantine Johnny/Getty Images)

Estreito de Ormuz: passagem próxima ao Irã teve ataque nesta quinta-feira, 25 (Constantine Johnny/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de junho de 2026 às 18h06.

O preço do petróleo subiu mais de 2% no after hours desta quinta-feira, 25, após um navio cargueiro ser atingido por um projétil não identificado próximo ao Estreito de Ormuz. O movimento reacendeu preocupações sobre a segurança do transporte de petróleo pelo principal corredor energético do Oriente Médio.

O contrato futuro do petróleo Brent subiu US$ 1,52, ou 2,1%, a US$ 75,26 por barril. Já o petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) avançou US$ 1,58, ou 2,3%, para US$ 71,92 por barril. Na sessão regular, o preço havia ficado abaixo dos US$ 70.

Segundo a Reuters, dois funcionários dos Estados Unidos afirmaram que o Irã disparou contra a embarcação durante a passagem pelo estreito. O ataque levou a Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), órgão ligado à ONU, a suspender temporariamente uma operação de retirada de navios da região.

Ataque coloca em dúvida acordo para reabertura do estreito

O incidente ocorreu poucos dias após um acordo entre Estados Unidos e Irã que permitiu a retomada gradual do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde circula cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo antes do conflito.

De acordo com o Wall Street Journal, a embarcação atingida foi o cargueiro Ever Lovely, de bandeira de Singapura. Segundo autoridades americanas ouvidas pelo jornal, o ataque foi realizado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

A ofensiva danificou a ponte de comando do navio, mas não deixou feridos, segundo informações da Operação de Comércio Marítimo do Reino Unido. O ataque ocorreu próximo à costa de Omã, horas depois de a força naval iraniana alertar embarcações para não utilizarem rotas pelo estreito que não fossem autorizadas pelo governo iraniano.

A Organização Marítima Internacional havia informado anteriormente que coordenava uma rota de evacuação para centenas de navios ainda retidos no Golfo Pérsico, em cooperação com Irã, Omã, outros países costeiros e os Estados Unidos. Após o ataque, a entidade suspendeu a operação para verificar as condições de segurança da região.

Mercado teme impacto no fluxo global de petróleo

A alta do petróleo reforça o receio de novos obstáculos ao transporte marítimo no Estreito de Ormuz, após meses de interrupções provocadas pelos conflitos na região.

O tráfego de embarcações havia começado a se recuperar nesta semana, atingindo o maior nível desde o início da guerra. Segundo dados de rastreamento citados pelo Wall Street Journal, cerca de 70 navios atravessaram o estreito na quarta-feira, mais que o dobro do registrado no dia anterior.

A consultoria Rystad Energy alertou que os estoques de petróleo nos países do Golfo estão entre 50% e 60% da capacidade. Caso o fluxo de navios não aumente no curto prazo, produtores podem ser obrigados a reduzir a produção, atrasando uma recuperação completa do mercado.

Além do petróleo, os contratos futuros de gasolina nos Estados Unidos avançaram cerca de 5%, enquanto os de diesel subiram aproximadamente 4%.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que qualquer acordo com o Irã deveria garantir a livre navegação pelo Estreito de Ormuz. Estados Unidos e países do Conselho de Cooperação do Golfo defenderam uma passagem "livre, incondicional e sem restrições" pela rota marítima.

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