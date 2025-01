Petrobras (PETR3 e PETR4) atinge meta de produção de 2024 com recorde no pré-sal

A Petrobras (PETR3 e PETR4) anunciou - em Comunicado ao Mercado divulgado nesta segunda, 27 - que atingiu todas as metas de produção previstas para 2024, conforme seu Plano Estratégico 2024-2028+.

O desempenho incluiu uma produção total de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), dentro da faixa projetada de menos 4% a mais 4%. Desse total, a produção comercial de óleo e gás somou 2,4 milhões de boed, enquanto a produção de óleo alcançou 2,2 milhões de barris por dia (bpd).

O destaque ficou para os novos recordes no pré-sal, com produção própria de 2,2 milhões de boed e operada de 3,2 milhões de boed, representando 81% da produção total da companhia.

Expansão no gás natural

Dois FPSOs, unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência, começaram a operar em 2024: o FPSO Maria Quitéria, no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, e o FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero, na Bacia de Santos. Este último atingiu sua capacidade máxima após oito meses de operação, compensando parte das perdas provocadas por paradas de manutenção, impacto de greves e interrupções determinadas pela ANP.

Outro marco foi o início da operação da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ). Com capacidade para processar 10,5 milhões de m³/dia de gás, a unidade iniciou sua produção em novembro com o primeiro módulo operacional.