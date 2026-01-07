Vale (VALE3) paga dividendos hoje; veja quem tem direito

O mês de janeiro abre a temporada de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) de diversas empresas, referentes aos resultados de 2025.

Entre elas, Vale (VALE3), uma das maiores pagadoras de proventos, paga a primeira parcela nesta quarta-feira, 7.

No total, a companhia vai distribuir US$ 2,9 bilhões aos acionistas, sendo R$ 1,9 bilhão um adiantamento do segundo semestre de 2025 e os outro R$ 1 bilhão em dividendos extraordinários.

Na data de hoje, os investidores recebem R$ 1,24 por ação em dividendos. Já o valor remanescente será pago em 4 de março, sendo R$ 0,76 por ação também na forma de dividendos e R$ 1,56 por ação via juros sobre capital próprio (JCP).

Terão direito aos proventos os acionistas com posição na companhia em 11 de dezembro de 2025.