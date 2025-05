Payroll nos EUA e diálogo com a China: o que move o mercado

Os mercados globais abrem esta sexta-feira, 2, em compasso de espera pela divulgação do payroll nos Estados Unidos, às 9h30. Os investidores também acompanham os sinais de uma possível uma reaproximação comercial entre Washington e Pequim.

O Ministério do Comércio da China confirmou que analisa uma proposta americana para retomar o diálogo sobre tarifas, exigindo, no entanto, “sinceridade” e a reversão de medidas unilaterais.

Declarações do presidente Donald Trump e de seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçaram o tom construtivo, sinalizando negociações com “cerca de 200 países”.

Os contratos futuros do petróleo registraram fortes altas na quinta com o mercado reagindo a ameaças de Trump de impor sanções a qualquer país que comprar petróleo do Irã. O republicano escreveu em sua rede social após o adiamento de uma reunião marcada para esse fim de semana entre os dois países sobre o programa nuclear.

“Todas as compras de petróleo iraniano ou de produtos petroquímicos devem parar agora! Qualquer país ou qualquer empresa que comprar qualquer quantidade desses produtos do Irã não poderá fazer negócios com os Estados Unidos", escreveu na plataforma Truth Social.

No mercado americano, a expectativa para o payroll é de criação de 130 mil vagas em abril, com a taxa de desemprego estável em 4,2%. Nesta semana, os pedidos de seguro-desemprego já subiram para 241 mil, maior nível desde fevereiro.

O dado reforça os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, já apontados por números do ADP e do relatório Jolts.

Entre as empresas, Apple e Amazon decepcionaram no after hours, após balanços fortes de Microsoft e Meta na véspera. A Amazon divulgou lucro 64% maior no trimestre, mas frustrou nas projeções. Já a Apple reportou crescimento modesto nas vendas na China.

No Brasil, agenda mais fraca na emenda de feriado.

Na agenda corporativa, o destaque é a Prio, fechou a compra de 60% do campo de Peregrino da Equinor por US$ 3,5 bilhões.