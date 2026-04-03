Payroll e dados de serviços dos EUA guiam mercado em dia de bolsas fechadas

A agenda desta sexta-feira, 3, será atípica para os mercados globais. As principais bolsas do mundo — incluindo B3, New York Stock Exchange e Nasdaq — permanecem fechadas por conta da Sexta-Feira Santa, mas a divulgação de indicadores relevantes nos Estados Unidos tende a influenciar expectativas para juros, câmbio e ativos na reabertura da próxima semana.

Payroll de março

O principal evento do dia é o relatório de emprego norte-americano (payroll), divulgado às 9h30 (horário de Brasília). O indicador é considerado um dos mais importantes para calibrar a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed) e costuma provocar movimentos relevantes em ativos globais — ainda que, desta vez, a reação fique represada até a retomada das negociações.

As projeções indicam uma forte retração, com a perda de 92 mil postos de trabalho no setor não-agrícola, mesmo resultado de fevereiro deste ano, e 86 mil no setor privado em março. A expectativa é que a taxa de desemprego seja mantida em 4,4%. Em relação ao ganho médio por hora trabalhada, deve ter uma alta de 0,4% no mês, acumulando 3,8% no ano.

Sem pregão nas principais bolsas, investidores acompanham os números com foco na reprecificação de expectativas para juros nos Estados Unidos. Surpresas negativas podem reforçar apostas em desaceleração econômica e pressionar o dólar globalmente na abertura da próxima semana. Já sinais de resiliência tendem a sustentar o cenário de cautela do Fed antes de eventuais cortes.

Serviços entram no radar após o payroll

Além do mercado de trabalho, a agenda norte-americana traz indicadores de atividade do setor de serviços ao longo da manhã.

A leitura final do PMI de serviços da S&P Global, às 10h45, e o índice ISM de serviços, às 11h00, ajudam a medir a temperatura do segmento que concentra a maior parte da economia dos EUA. Em especial, o componente de preços do ISM costuma ser monitorado como termômetro de pressões inflacionárias persistentes. A estimativa é que ambos os dados sejam mantidos acima de 50, indicando que a atividade empresarial se mantém em expansão, mesmo com o enfraquecimento do mercado de trabalho.

Ainda que os mercados estejam fechados, esses dados seguem relevantes para a formação de expectativas sobre inflação e juros.

Brasil acompanha cenário externo

No Brasil, a Sexta-Feira Santa também interrompe os negócios na B3 e esvazia a agenda doméstica.

Ainda assim, o noticiário internacional permanece no radar de equipes econômicas e investidores institucionais, especialmente diante do potencial impacto do payroll sobre o câmbio e a curva de juros locais na volta do feriado prolongado.

Conflito entre EUA Irã mantém petróleo em alta

A guerra entre Estados Unidos e Irã segue como um dos principais vetores de risco para os mercados globais. O presidente Donald Trump afirmou, em discurso na TV nesta quarta-feira, que os ataques americanos estariam próximos de cumprir seus objetivos militares, mas indicou que novas ofensivas podem ocorrer nas próximas semanas caso não haja acordo. O governo americano também voltou a ameaçar atingir a infraestrutura energética iraniana.

No centro das atenções está o bloqueio do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo global. A interrupção do fluxo elevou o preço do barril para mais de US$ 100 e segue pressionando expectativas de inflação e juros no cenário internacional. O Irã nega ter solicitado cessar-fogo, enquanto acusa Israel e os EUA de ataques contra sua infraestrutura estratégica.

Para investidores, o conflito continua sendo um fator-chave para a dinâmica de commodities, especialmente em um ambiente já sensível à política monetária norte-americana. Tensões persistentes na região tendem a manter o petróleo volátil e reforçar a cautela global na reabertura dos mercados após o feriado.

Balanços

No exterior, a agenda corporativa desta sexta-feira inclui a divulgação de resultados da CK Infrastructure (CKISY) e os números do quarto trimestre de 2025 da NovaBridge Biosciences (NBP;IMAB).