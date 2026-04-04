Título lastreado em mercado de previsões chega a Wall Street

O Grupo Marex lançou um novo tipo de produto financeiro que transforma apostas sobre eventos de mercado em investimentos com proteção de capital. A instituição estruturou uma nota que oferece retorno de 7% caso a Nvidia continue sendo a empresa mais valiosa do mundo em um ano — e, se a previsão não se confirmar, o investidor perde apenas o rendimento, sem comprometer o valor principal aplicado.

A iniciativa evidencia como instituições de Wall Street começam a adaptar os mercados de previsão para formatos mais próximos dos instrumentos tradicionais, ampliando o acesso desse tipo de estratégia a investidores institucionais.

O produto representa uma adaptação da lógica das apostas binárias oferecidas por plataformas como Kalshi e Polymarket, que permitem negociar probabilidades de eventos futuros, mas normalmente com risco total de perda do valor investido.

O produto representa uma adaptação da lógica das apostas binárias oferecidas por plataformas como Kalshi e Polymarket, que permitem negociar probabilidades de eventos futuros — especialmente ligados a esportes e política —, mas normalmente com risco total de perda do valor investido.

Na estrutura criada pela Marex, o investidor aplica recursos como em um título tradicional e recebe retorno condicionado a um evento específico: a permanência da Nvidia na liderança global em valor de mercado. Se a condição for atendida, o cupom é pago. Caso contrário, o investidor não recebe o rendimento, mas preserva o valor inicial aplicado.

A companhia conseguiu estruturar o produto porque os mercados de previsão permitem ajustar posições conforme as probabilidades mudam ao longo do tempo. Atuando como intermediária e provedora de notas estruturadas fora do sistema bancário tradicional, a Marex afirmou que neutraliza sua exposição por meio de derivativos vinculados a essas plataformas de previsão, reduzindo o risco direto da operação.

Nesse modelo, o principal risco ao investidor passa a ser a falência da própria emissora — isto é, a eventual incapacidade da Marex de honrar o pagamento —, considerado limitado diante da classificação de grau de investimento da companhia.

A emissão deste título marca um novo passo na aproximação entre mercados de previsão e produtos estruturados. Diferentemente das apostas tradicionais nesses ambientes, em que o investidor ganha ou perde integralmente o valor aplicado, a nova estrutura oferece proteção de capital e retorno condicionado a um evento real, e não apenas à trajetória de preços de ativos financeiros.

“A Marex vai efetivamente construir nossos próprios produtos estruturados baseados em mercados de previsão e depois utilizar o Kalshi e outras plataformas para replicar isso”, afirmou o diretor-executivo da Marex, Nilesh Jethwa, a Bloomberg.

O movimento também ocorre em meio ao interesse crescente de instituições financeiras em expandir esse tipo de instrumento. Em fevereiro, a Roundhill Investments solicitou autorização à SEC (abreviação para U. S. Securities and Exchange Commission) para lançar seis fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados a resultados eleitorais nos Estados Unidos, outro exemplo de tentativa de incorporar mercados de previsão ao sistema financeiro tradicional.

A Marex não revelou o cliente suíço que adquiriu a nota estruturada, que pode chegar a US$ 10 milhões. Esse tipo de instrumento está disponível apenas fora dos Estados Unidos por questões regulatórias.

“O valor dos mercados de previsão é fornecer uma ligação direta entre a visão do cliente e o resultado dessa visão — e acreditamos que isso se torna ainda mais atraente quando combinado com a conveniência de um produto estruturado”, disse Jethwa.

Para a Bloomberg, Robert Romano, responsável por produtos estruturados nas Américas da TP ICAP Group, afirmou que a emissão da Marex pode inaugurar uma nova categoria de produtos estruturados baseados em eventos do mundo real — com potencial de uso tanto para estratégias de investimento quanto para proteção contra riscos extremos de mercado.