Michael Jordan conquista segundo lugar em torneio de pesca milionário nos EUA

O barco Catch 23, comandado por uma tripulação que incluía Michael Jordan, terminou em segundo lugar no prestigiado torneio de pesca esportiva White Marlin Open, realizado em Ocean City, Maryland, nos Estados Unidos. Com a colocação, a equipe conseguiu arrematar um prêmio milionário.

Competição e façanha no mar

O ex-jogador de basquete, considerado um dos maiores de todos os tempos, estava a bordo quando Trey “Cricket” McMillan fisgou um marlim-branco de mais de 80 quilos no sexto dia de competição em alto-mar. O torneio é um dos maiores e mais ricos do mundo no segmento, afirmou o jornal português *A Bola*, em matéria publicada nesta segunda-feira.

Entrada triunfal e premiação

A volta ao porto foi marcada por um toque de nostalgia: o Catch 23 entrou em Ocean City ao som de “Sirius”, música usada para anunciar a entrada do Chicago Bulls em quadra durante a era Jordan na NBA.

O segundo lugar rendeu à equipe um prêmio de mais de 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão). O título ficou com Dan Gough, do barco Billfisher, que garantiu cerca de três milhões de euros com um marlim de 32 quilos.