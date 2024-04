CVC (CVCB3) cai na bolsa com troca de CFO; entenda

Investidores da CVC (CVCB3) reagem ao comunicado publicado na noite de segunda-feira, 8, sobre as mudanças na companhia relativas aos cargos de CFO, RI e compliance. Às 11h05, os papéis da CVC (CVCB3) caíam -1,12%, cotados a R$ 2,64.

Segundo o documento, José Carlos Wollenweber Filho, atual diretor de finanças (CFO), de relação com investidores, de governança corporativa e compliance, deixa a posição para ser substituído por Felipe Pinto Gomes. A partir do dia 1º de maio, Gomes toma posse, então, como CFO da empresa e diretor de relação com investidores. Já para o de diretor de governança corporativa e compliance, Karin Regina da Rocha Demarques Cruz assumiu na própria segunda-feira, 8.

“O Sr. Carlos, que assumiu como CFO e DRI em 29 de maio de 2023, liderando o processo de oferta pública de ações (follow-on) realizado em 2023, tendo contribuído para a melhora do resultado financeiro da Companhia, cumulando também, a partir de 30 de agosto de 2023, o cargo de Diretor de Governança e Compliance. A partir de hoje e até a data da posse do novo CFO e DRI, o Sr. Carlos conduzirá um processo de transição com Sr. Felipe”, escreveu a companhia.

Formação

De acordo com a CVC, Gomes tem mais de 20 anos de experiência no mercado de turismo, sobretudo no segmento de hotelaria, imobiliário, seguros e telecomunicações. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem MBA pela mesma instituição. Também foi CFO na BHG (Brazil Hospitality Group) proprietária de ativos imobiliários hoteleiros do Brasil e, também, da It’sSeg, consultoria de seguros e benefícios do país. Desde o ano passado, o executivo atuava como CFO na Mar Capital, gestora do GJP FIA, além de atual membro do Conselho de Administração da Companhia.

Já Cruz é graduada em Direito pelo Centro Universitário FMU | FIAM-FAAM, pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tem MBA pela FIA Business School e PDE (Programa de Desenvolvimento de Executivos) pela Fundação Dom Cabral. Atua há quase 4 anos na CVC, período em que realizou contribuições na estruturação da governança e compliance, operações financeiras (follow on e reestruturação da dívida). Já passou pelos cargos de gerente de contencioso jurídico e gerente executiva de jurídico e compliance até assumir agora o novo cargo.