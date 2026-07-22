120 mil milhas em um ano: como o cartão TAP BTG Pactual Black acelera sua próxima viagem à Europa

O trajeto entre Brasil e Portugal nunca foi tão movimentado. Em 2025, a TAP Air Portugal transportou mais de 2 milhões de passageiros entre os dois países, um recorde histórico, segundo dados divulgados pela companhia. Para 2026, a expectativa é de crescimento superior a 10%.

O Brasil é hoje o maior mercado da aérea portuguesa, conectado a Lisboa e Porto por 87 voos semanais. Para o viajante frequente, esse cenário muda a pergunta de lugar: a questão deixa de ser "quando ir à Europa" e passa a ser "como ir melhor", com mais conforto, mais prioridade e pagando menos pela passagem.

É nesse ponto que entra o Cartão TAP BTG Pactual Black, fruto da parceria entre a companhia aérea e o maior banco de investimentos da América Latina. Lançado para o público de alta renda, o cartão transforma o gasto cotidiano em milhas do programa TAP Miles&Go, que podem ser usadas para emitir passagens, fazer upgrade para a classe executiva e acessar uma rede de mais de 80 parceiros em solo europeu.

Quer transformar seus gastos em voos para a Europa? Conheça o Cartão TAP BTG Pactual Black e comece a acumular milhas que não expiram

A matemática das milhas: 2,5 por dólar e bônus de 45 mil

A engrenagem central do cartão é a pontuação. São 2,5 milhas por dólar gasto em compras nacionais, 3,5 milhas em compras internacionais e 4 milhas para passagens adquiridas no site da TAP.

Há ainda o Welcome Bonus: quem atinge R$ 60 mil em gastos na soma das três primeiras faturas recebe 45 mil milhas de boas-vindas no TAP Miles&Go.

O diferencial que costuma pesar na decisão de quem já acumula pontos é que as milhas geradas pelo cartão não expiram enquanto ele estiver ativo. Na prática, o cliente pode guardar o saldo para a viagem certa, sem correr contra o calendário.

"Percebemos a necessidade dos nossos clientes, especialmente os viajantes frequentes, de terem acesso a benefícios que tornem suas experiências ainda mais completas e diferenciadas", diz Bruno Peuker, head do BTG Banking.

120 mil milhas a partir de 12 meses: o que mostra a simulação

Um exercício simples ajuda a dimensionar o potencial de acúmulo. Considere um cliente com gastos de R$ 20 mil mensais nos primeiros meses e R$ 10 mil no restante do ano, com o dólar cotado a R$ 5 e pontuação apenas em compras nacionais (2,5 milhas por dólar).

Nesse cenário, o resultado é de cerca de 120 mil milhas em 12 meses, já somado o Welcome Bonus. Para efeito de comparação, é saldo suficiente para planejar passagens intercontinentais dentro do programa e ainda avançar de categoria.

Isso porque o cartão converte 20% das milhas acumuladas em milhas status, com teto de 15 mil por ano. São elas que determinam a evolução no TAP Miles&Go, destravando as categorias superiores do programa, com mais prioridade, franquias e conforto no aeroporto e a bordo.

Milhas que viram passagem, upgrade e até supermercado

O saldo acumulado tem usos que vão bem além do bilhete aéreo. As milhas do TAP Miles&Go permitem:

Emitir passagens com a TAP e com as companhias parceiras da Star Alliance , rede que alcança mais de 1.300 destinos no mundo;

Fazer upgrade para a classe executiva ;

Adicionar extras ao voo, como marcação de assento e bagagem despachada;

Usar as milhas em mais de 80 parceiros em terra na Europa , de locadoras de veículos e hotéis a supermercados e postos de combustível.

Ou seja, as milhas acompanham o viajante da compra da passagem no Brasil ao abastecimento do carro alugado em Portugal.

Do lounge em Lisboa ao Terminal BTG em Guarulhos

A experiência de viagem completa o pacote. O titular do cartão tem três acessos gratuitos aos lounges da TAP em Lisboa, 4 acessos a salas VIP da rede LoungeKey e entrada ilimitada na Sala VIP Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos.

No embarque, são três acessos anuais de Fast Track em aeroportos selecionados, que agilizam a passagem pelo controle de segurança, e 2 bagagens extras de até 23 kg por ano, sem custo adicional (uma por reserva).

Em São Paulo, o cliente tem prioridade na reserva e 10% de desconto no acesso ao Terminal BTG Pactual, o terminal exclusivo do banco em Guarulhos. Já em Portugal, a parceria com o El Corte Inglés garante benefícios como welcome drink, personal shopper com sala VIP, tax free e reward card de 10% do valor da compra.

Mensalidade que pode chegar a zero

A mensalidade de R$ 100 pode ser isenta para quem gasta a partir de R$ 10 mil por fatura. Abaixo disso, o desconto é progressivo: a cada R$ 1 mil gastos, R$ 10 são abatidos. O titular ainda pode emitir até 3 cartões adicionais sem custo, o que permite concentrar os gastos da família em um único acúmulo de milhas.

Somam-se a isso os benefícios da bandeira Mastercard Black, como seguro viagem e acesso à rede de lounges da bandeira.

Num momento em que a ponte aérea entre Brasil e Europa bate recordes, a diferença entre viajar e viajar bem pode estar na forma de pagar as contas de todo dia.

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