OpenAI dividirá 8% de receita com Microsoft até o fim da década, afirma site

Entidade sem fins lucrativos ligada à empresa pode receber mais de US$ 100 bilhões

OpenAI e Microsoft: mudanças no acordo podem reduzir participação da gigante em até 8% da receita da startup. (JASON REDMOND/Getty Images)

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10h03.

Última atualização em 13 de setembro de 2025 às 11h13.

A OpenAI projeta diminuir de 20% para 8% a fatia de sua receita compartilhada com a Microsoft até o fim da década, segundo informações divulgadas pelo site The Information nesta sexta-feira, 12.

De acordo com o portal, a diferença entre os dois percentuais pode representar mais de US$ 50 bilhões em receita adicional que a startup manteria para si. Não ficou claro, porém, se esse valor corresponde a um cálculo acumulado ou a uma estimativa anual.

Negociações sobre infraestrutura e novo modelo

As duas empresas também estariam negociando os custos que a OpenAI terá de arcar pelo aluguel de servidores da Microsoft, segundo uma fonte ouvida pelo The Information.

Na quinta-feira, a OpenAI e Microsoft anunciaram a assinatura de um acordo não vinculante para estabelecer novos termos de relacionamento. O entendimento abre caminho para que a OpenAI se reestruture como uma empresa com fins lucrativos, alterando seu modelo atual.

Papel da entidade sem fins lucrativos

Segundo o presidente do conselho da OpenAI, Bret Taylor, em nota interna que a Reuters teve acesso, a entidade sem fins lucrativos que controla a empresa deve receber mais de US$ 100 bilhões, o equivalente a 20% da avaliação de mercado de US$ 500 bilhões que a startup busca em rodadas privadas.

Se confirmada, essa captação colocaria a OpenAI entre as organizações sem fins lucrativos mais bem financiadas do mundo.

