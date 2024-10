Olympus demite CEO acusado de comprar drogas ilegais

A fabricante de equipamentos ópticos Olympus demitiu nesta segunda-feira seu presidente executivo Stefan Kaufmann após uma alegação de que ele havia comprado drogas ilegais, fazendo com que suas ações caíssem 6%. Hoje, ficaram na estabilidade.

Alemão, Kaufmann assumiu o comando apenas em abril do ano passado, quando foi encarregado de expandir os negócios de equipamentos médicos da Olympus depois que o CEO anterior, Yasuo Takeuchi, conduziu a empresa por anos. Takeuchi assumirá as funções de CEO novamente de forma temporária, segundo a Reuters.

"Ao receber uma alegação de que o Sr. Stefan Kaufmann havia comprado drogas ilegais ... A Olympus, em consulta com assessoria jurídica externa, investigou imediatamente os fatos", disse a empresa em um comunicado. Ela se recusou a comentar sobre quem fez a alegação ou detalhes da investigação.

"Com base nos resultados da investigação, o conselho de administração determinou por unanimidade que o Sr. Stefan Kaufmann provavelmente se envolveu em comportamentos que eram inconsistentes com nosso código de conduta global, nossos valores essenciais e nossa cultura corporativa."

De acordo com a agência de notícias Kyodo, a Olympus consultou a polícia sobre o assunto. A polícia revistou a casa de Kaufmann em junho, mas não encontrou drogas ilegais.

Transição nos negócios

Kaufmann, que tinha mais de 20 anos de casa, assumiu o cargo mais alto logo após a empresa receber cartas de advertência da Food and Drug Administration dos EUA sobre violações relacionadas a requisitos de relatórios e regulamentações do sistema de qualidade para endoscópios e acessórios relacionados.

Suas duas principais prioridades eram abordar essas questões regulatórias e desenvolver o negócio principal de tecnologia médica da empresa, segundo a Reuters.

A Olympus estava interessada em negócios em tecnologia digital e robótica depois de vender seus negócios de câmeras, gravadores de voz e microscópios, disse Takeuchi à Reuters em uma entrevista conjunta com Kaufmann em novembro de 2022.

A queda de 6% da Olympus na segunda-feira colocou as ações da empresa no caminho para sua maior queda em um dia em quase três meses. Desde que Kaufmann se tornou CEO, as ações da empresa subiram 16%, com desempenho inferior ao salto de 38% do Nikkei 225.

Não foi a primeira vez que a empresa enfrentou escândalos envolvendo seu principal executivo.

Treze anos atrás, seu primeiro CEO estrangeiro, Michael Woodford, expôs fraudes contábeis relacionadas ao pagamento excessivo de aquisições para esconder perdas.

Woodford foi demitido logo após sua nomeação e perdeu uma batalha para assumir o controle da Olympus.

Em 2015, a executiva Julie Hamp foi presa no Japão sob suspeita de importar ilegalmente o analgésico Oxicodona para o país.