Trump vai adiar por quase um mês tarifas de produtos do México

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 6, que vai postergar por quase um mês as tarifas de todos os produtos do México que estão no tratado de livre comércio USMCA, um recuo importante do plano econômico do republicano que vem abalando os mercados.

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, também disse na quinta-feira que Trump provavelmente anunciará mais tarde um adiamento de um mês em todas as tarifas canadenses.

"Depois de falar com a presidente Claudia Sheinbaum do México, concordei que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre nada que se enquadre no Acordo USMCA", escreveu Trump no Truth Social na quinta-feira, após uma conversa telefônica com a presidente mexicano. Ele disse que as tarifas seriam adiadas até 2 de abril. O USMCA é o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, negociado por Trump durante seu primeiro mandato, que torna os três países norte-americanos uma zona de livre comércio.

"Fiz isso como uma acomodação e por respeito a presidente Sheinbaum. Nosso relacionamento tem sido muito bom, e estamos trabalhando duro, juntos, na fronteira, tanto em termos de impedir que estrangeiros ilegais entrem nos Estados Unidos quanto, da mesma forma, impedir o Fentanil”, acrescentou Trump. “Obrigado a Presidente Sheinbaum por seu trabalho duro e cooperação!”

Reação dos mercados

O mercado de ações permanecia em baixa nesta quinta-quinta após o anúncio do governo Trump. Às 14h15, Dow Jones caía 1,1%, Nasdaq registrava perdas de 2,1% e o S&P 500 caía 1,7%.