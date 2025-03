BCE reduz juros em 0,25 ponto percentual devido à queda da inflação

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira, 6, reduzir suas taxas de juros em 0,25 ponto percentual diante da queda da inflação na zona do euro. A taxa de refinanciamento fica em 2,65%, de 2,90%; taxa de empréstimo cai a 2,90%, de 3,15%.

Após a reunião do Conselho de Governo, o BCE anunciou a redução da taxa de depósito – usada para remunerar o excesso de reservas dos bancos e que reflete melhor as taxas do mercado – para 2,5%.

O banco também diminuiu em 25 pontos-base sua taxa de juros principal, aplicada aos empréstimos de uma semana para os bancos, para 2,65%, além da facilidade de crédito, taxa de empréstimos diários para instituições financeiras, que caiu para 2,90%.

O euro avançou a US$ 1.08377, 0.42% acima, após o corte de juros. O BCE ressaltou que as taxas estão "se tornando significativamente menos restritivas".

Inflação

O BCE prevê inflação de 2025 a 2,3% e manteve previsão de inflação de 2026 em 1,9%. Para 2027 a estimativa foi reduzida a 2,0%, de 2,1%.