Governo Trump revela data para anúncio de reserva estratégica de bitcoin e anima mercado

O Secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, revelou que o governo Trump deverá anunciar a criação de uma reserva estratégica de bitcoin já na próxima sexta-feira, 7. De acordo com Lutnick, o anunciou ocorrerá durante um evento que vai reunir diversos empresários do mercado de criptomoedas.

Lutnick falou sobre o projeto durante uma entrevista ao site The Pavlovic Today. Ele explicou que a criação da reserva "é algo que tem atraído o interesse do presidente Trump" e lembrou que a possibilidade já havia sido sugerida durante a campanha das eleições presidenciais de 2024.

"Ele [Trump] falou sobre isso durante toda a campanha, e eu acho que é algo que vocês vão ver ser implementado na sexta-feira", destacou. Entretanto, Lutnick não compartilhou muitos detalhes sobre o projeto e o que poderia ser efetivamente lançado no evento.

O Secretário do Comércio afirmou apenas que a reserva deverá se concentrar no bitcoin, com outras criptomoedas "tendo um tratado diferente. Positivo, mas diferente". A fala confirma indicações do governo Trump de que outras criptos terão um espaço menor na reserva.

No último domingo, 2, Trump disse que a criação da reserva faz parte do seu objetivo de transformar os Estados Unidos na "capital mundial de cripto". Ele também destacou que a reserva contará com ao menos cinco criptomoedas: bitcoin, ether, XRP, Solana e Cardano.

Ainda não está claro quando a reserva será efetivamente criada, como ela funcionará e como será a sua composição. Uma primeira possibilidade é que ela reúna inicialmente ativos digitais que já foram apreendidos pelo governo dos Estados Unidos, sem aquisições e proibindo que as autoridades se desfaçam dessas criptomoedas.

Enquanto isso, investidores seguem atentos a cada novidade sobre o projeto. O mercado passou a operar em alta nesta quinta-feira, 6, após as falas de Trump e Lutnick, movido pelas expectativas em torno do anúncio e antecipando possíveis altas na data.

Por outro lado, um anúncio aquém do esperado também pode levar a quedas no curto prazo. A tendência é que a implementação de uma reserva com aquisições de bitcoin e outras criptos leve mais tempo, exigindo a aprovação de uma lei no Congresso para viabilizar o movimento.

