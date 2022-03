NY e commodities puxam alta e Ibovespa fecha em 113 mil; PetroRio salta 8%

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou em alta nesta quinta-feira, 17, com commodities e altas em Nova York no radar. Em Wall Street, as bolsas só ganharam tração após agências internacionais noticiarem o pagamento de dividas do governo russo, apesar das sanções econômicas impostas pela Europa e Estados Unidos.

O pagamento da dívida, segundo fontes da Reuters, foi em dólar. O cenário externo positivo também se refletiu nas negociações de câmbio, com o dólar fechando em queda, próximo de 5,03 reais.

O início dia no mercado internacional, porém, foi de maior cautela quanto aos impactos inflacionários da alta das commodities e quanto à duração da guerra na Ucrânia. Os índices da Europa fecharam mistos.

Ibovespa: + 1,77%, 113.076 pontos

Dólar: - 1,16%, 5,034 reais

S&P 500 (EUA): + 1,23%

DAX (Alemanha): - 0,36%

CAC 40 (França): + 0,36%

Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, negou nesta quinta as informações do Financial Times (divulgadas na véspera) de que as negociações de cessar-fogo com a Ucrânia tiveram progressos substanciais. Peskov ainda rebateu a acusação do governo americano de que o presidente russo, Vladmir Putin, seria um criminoso de guerra. As conversas entre Ucrânia e Rússia continuam nesta quinta.

As últimas declarações motivaram novas altas no mercado de petróleo, que voltou a ser negociado acima de 100 dólares por barril. O petróleo brent subiu mais de 8% durante o pregão da B3, sendo negociado acima de 106 dólares. Ações do setor acompanharam a valorização da commodity e fecharam entre as maiores altas. A PetroRio (PRIO3) liderou os ganhos do Ibovespa. Já a Petrobras, sob pressão de interferência por parte do governo de Jair Bolsonaro, fechou em queda.

PetroRio (PRIO3): + 8,16%

3R (RRRP3): + 4,56%

Petrobras (PETR4): - 2,66%

A desvalorização da Petrobras, no entanto, foi mais do que compensada pelas ações da Vale (VALE3), que subiram 3,48%, após o minério de ferro registrar nova alta nesta madrugada. Expectativas de estímulos para conter os efeitos de novas restrições de mobilidades na China jogaram os preços para cima, segundo a Reuters. O país atravessa uma explosão de novos casos de covid-19, que voltam ao patamar do início de 2020. Siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do minério, fecharam entre as maiores altas.

Vale (VALE3): + 3,48%

CSN (CSNA): 7,95%

Usiminas (USIM5): . 4,61%

Gerdau (GGBR4): + 4,87%

Ações da MRV (MRVE3), por outro lado, fecharam na lanterna do Ibovespa, mesmo após a incorporadora ter superado as estimativas de mercado em balanço divulgado na última noite. A empresa apresentou 1,9 bilhão de reais em receita líquida ante consenso da Bloomberg de 1,79 bilhão de reais. O lucro líquido aos acionistas ficou em 300 milhões de reais no trimestre, 53,1% acima do registrado no quarto trimestre de 2020.

"A MRV entregou resultado além das expectativas, com forte melhora, tanto anual como trimestral", disse Rodrigo Crespi, analista da Guide, em nota. Segundo o analista, porém, as sinalizações do Comitê de Política Monetária (Copom) de uma nova alta de 100 bps na próxima reunião torna o cenário mais desafiador para as ações da empresa. A elevação da taxa Selic, que foi de 10,75% para 11,75%, tende a ter maior impacto em ações de consumo e de empresas em que as condições de financiamento impactam diretamente nas vendas, como é o caso da construção civil.

MRV (MRVE3): - 4,89%

Nas maiores quedas ainda estiveram os papéis da Yduqs (YDUQ3), que tiveram o segundo pregão de perdas, com investidores ainda reagindo ao resultado trimestral divulgado na noite de terça-feira, 15.

Yduqs (YDUQ3): - 3,60%

