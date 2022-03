Milionários ganham até 399% do Ibovespa com a segurança da renda fixa

A busca de uma alta rentabilidade no mercado financeiro costuma estar associada a tomar maiores riscos. Isso faz com que muitos investidores aceitem a oscilação de ações e criptomoedas para ter a chance de embolsar lucros acima da média. Só que essa lógica nem sempre funciona.

Um CDB premium ofertado no último dia 10 de março é um exemplo disso. Ao pagar uma remuneração de IPCA + 7,04% a.a., o título, consideradas as condições verificadas em 2021, poderia alcançar uma rentabilidade quase 4 vezes maior do que o Ibovespa vem entregando, em média, nos últimos dez anos.

Veja bem: não estamos falando apenas da época de pandemia, mas de um período longo, uma década, em que tivemos governos com políticas extremamente distintas: de Dilma a Bolsonaro, passando por Temer.

Ou seja, enquanto milhões de pessoas se arriscam com a volatilidade da bolsa sem ganhar muito, tem gente embolsando lucros maiores e mais previsíveis com um nível de risco praticamente zero.

Mas como isso acontece, se a renda fixa tradicionalmente é considerada um investimento de baixo retorno, apenas para compor a reserva de emergência? Acontece que, enquanto a maioria dos clientes de “bancões” recebem ofertas de títulos ruins, o “filé mignon” é oferecido para os milionários, que tem capacidade de fazer grandes aportes.

Em outras palavras: quem tem apenas o que sobra do salário não ouve nem falar dessas ofertas. Só que isso está mudando. Existe um grupo de investidores em renda fixa que recebe todos os dias em seus e-mails ofertas como a que apresentamos acima – e ele está aberto para novos investidores.

ALTO RETORNO, BAIXO RISCO: QUERO ACESSAR OS TÍTULOS MAIS NOBRES DA RENDA FIXA

Como este CDB pode render até 399% Ibovespa e dobrar seu dinheiro em 5 anos

O título de renda fixa do qual falamos é um CDB do banco Master, com prazo de 5 anos e remuneração de IPCA + 7,04% a.a., além de 1% de cashback.

No caso de uma aplicação de R$ 10.000, o investidor já receberia, 15 dias após a aplicação, 1% de cashback, correspondente a R$ 100. Para facilitar nossa simulação, vamos supor que este valor fosse reinvestido em condições similares à do título.

A remuneração do CDB paga um prêmio de 7,04% além da inflação, portanto, depende do IPCA do período. Se considerarmos o índice no ano de 2021, que fechou em alta de 10,06%, teríamos uma remuneração bruta anual de cerca de 17,81% a.a.

Em cinco anos, os R$ 10.000 se transformariam em R$ 22.920,92, uma alta de 129%. Já descontando os impostos, o investidor teria R$ 20.997,79, mais do que o dobro do seu aporte inicial, limpinho na conta. Tudo isso com a garantia do FGC até R$ 250 mil.

Agora imaginemos que esses R$ 10 mil tivessem sido aplicados na bolsa de valores. A média de rentabilidade do Ibovespa nos últimos 10 anos (2012-2021), passando por diversos governos, de Dilma a Bolsonaro, é de 5,77% a.a. Em cinco anos, o prazo do CDB, a aplicação teria se transformado em R$ 13.237,69, alta de 32%, cerca de ¼ do lucro bruto obtido com o título de renda fixa.

É claro que, neste caso, utilizamos os dados mais recentes do IPCA, que não necessariamente vai se manter acima dos dois dígitos. Mesmo assim, o CDB bate no Ibovespa projetado nesta simulação. Considerando o IPCA em 4,5% a.a. (média das projeções de mercado do Focus para 2022 e 2023), teríamos um valor final de R$ 17.686,15, mais do que o dobro do lucro do Ibovespa, considerando a média dos últimos dez anos. Num caso extremo, se o IPCA for zero, ainda assim o retorno é maior.

Acontece que este título não está mais disponível para aportes. Ele foi uma oferta exclusiva disponibilizada para investidores deste grupo no dia 10 de março. Mas calma, tem uma boa notícia: o grupo está aberto para novos participantes e, todos os dias, ofertas desse patamar são apresentadas.

QUERO RECEBER OFERTAS SELECIONADAS DE RENDA FIXA

Entenda porque os títulos de qualidade agora estão disponíveis para todos

CDBs e outros títulos de renda fixa premium, com condições diferenciadas de rentabilidade e prazo, não costumam chegar ao conhecimento do investidor comum. Isso acontece porque os bancos tendem a negociar melhores taxas dependendo do volume do aporte. Em outras palavras: um depósito milionário tende a render mais.

Por isso, é comum que os bancões ofertem a seus clientes CDBs que pagam menos do que o CDI, que é uma taxa que pode ser obtida com facilidade pelas instituições financeiras. E o investidor ainda tem de pagar o Imposto de Renda...

A proposta deste grupo de investidores em renda fixa, idealizado pela plataforma Vitreo, é a de justamente disponibilizar títulos premium, como este IPCA + 7,04%, para qualquer investidor, independentemente do tamanho do aporte que é capaz de fazer.

São diversos títulos oferecidos todos os dias:

Além dos CDBs, destacam-se as LCIs e LCAs, que são isentas de Imposto de Renda ;

; São diversos prazos : desde os mais longos, para quem pensa no futuro, como títulos de tiro curto, para quem não quer deixar o dinheiro parado, mas vai precisar num período breve;

: desde os mais longos, para quem pensa no futuro, como títulos de tiro curto, para quem não quer deixar o dinheiro parado, mas vai precisar num período breve; Rentabilidades prefixadas, pós-fixadas ou mistas, pagando IPCA ou CDI mais um prêmio, mas sempre com condições superiores às encontradas no mercado.

QUERO FAZER PARTE DO GRUPO DE RENDA FIXA DA VITREO

Semana da Renda Fixa: vem muito mais por aí

Nos dias 15 e 16 de março, o Copom irá definir mais uma vez a taxa básica de juros da economia brasileira. A perspectiva é a de que a Selic suba novamente, o que beneficia o desempenho dos títulos de renda fixa.

Por conta disso, a Vitreo irá preparar, exclusivamente entre os dias 14 e 18, uma série de ofertas ainda melhores do que as que os investidores recebem todos os dias. Além disso, os títulos vão oferecer cashback, ou seja, o investidor receberá, algumas semanas após a compra, um bônus da própria plataforma de investimentos.

Como os títulos de renda fixa dependem da curva de juros do dia, contudo, essas ofertas ficam disponíveis por pouco tempo, aproximadamente até às 15h de cada dia – e depois expiram. Portanto, para ter a oportunidade de obter uma ótima rentabilidade com pouco risco, é preciso estar no grupo de investidores da Semana da Renda Fixa. A inscrição pode ser feita por meio do botão abaixo:

QUERO RECEBER AS OFERTAS DA SEMANA DA RENDA FIXA

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo