Nvidia alcança máxima histórica e pode valer US$ 6 trilhões com 'boom da IA', diz gestora

A inteligência artificial foi o principal motor que levou a Nvidia (NVDA) a alcançar a máxima histórica de sua trajetória nesta quarta-feira, 25 de junho. As ações da fabricante de chips avançaram 4,33%, sendo negociadas a US$ 154,31. Porém, para os analistas, o potencial de valorização da companhia ainda está longe de ser atingido. A Loop Capital estima que o valor de mercado da Nvidia possa atingir US$ 6 trilhões, o que representaria um ganho de mais de 65% em relação aos atuais US$ 3,6 trilhões, posicionando a empresa ao lado da Microsoft como uma das mais valiosas do mundo.

A analista da Loop Capital, Ananda Baruah, destacou que a companhia está na vanguarda da "próxima Onda de Ouro" da adoção da IA generativa. Em seu relatório, Baruah elevou o preço-alvo das ações de US$ 175 para US$ 250, um aumento significativo que reflete o crescente otimismo em torno do papel da Nvidia na revolução tecnológica impulsionada pela IA. O valor de US$ 250 é o mais alto entre as estimativas do mercado, e, se concretizado, representaria valorização considerável frente à cotação atual.

A média das projeções de preço das ações da Nvidia está em torno de US$ 173, implicando potencial de valorização de aproximadamente 17% no próximo ano. A meta de preço de US$ 250 de Baruah se baseia em um múltiplo de 31 vezes suas estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2028, que são de US$ 8,00.

A impressionante trajetória de crescimento da Nvidia nos últimos dois anos não pode ser ignorada: em 2023, as ações subiram cerca de 240%, e em 2024 o avanço foi de mais de 170%, impulsionado, em grande parte, pela popularização do ChatGPT e pelo aumento significativo na demanda por chips de alto desempenho, essenciais para a computação intensiva em IA.

Outro ponto importante é o lançamento iminente dos chips Blackwell de próxima geração, que devem atingir sua capacidade máxima de produção no terceiro trimestre de 2025. Especialistas observam que, ao contrário do que se imaginava, os modelos de IA estão se tornando cada vez mais exigentes em termos de processamento, o que eleva ainda mais a demanda por chips especializados da Nvidia, tanto para tarefas de inferência quanto para treinamentos de IA.

Com o panorama atual e as perspectivas futuras, a Nvidia segue no centro do debate sobre o impacto da inteligência artificial na indústria de tecnologia, sendo vista como uma das maiores beneficiadas desse novo ciclo de inovação.