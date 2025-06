Para o dono do ChatGPT, alguns empregos vão parecer ridículos em poucos anos Sam Altman diz que profissões surgidas com a IA serão vistas como absurdas pelos padrões atuais, mas inevitáveis para as novas gerações

Sam Altman, chief executive officer of OpenAI, arrives for the Allen & Co. Media and Technology Conference in Sun Valley, Idaho, US, on Tuesday, July 9, 2024. The annual event has been a historic breeding ground for media deals and is usually a forum for tech and media elites to discuss the future of their industry. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images (Paul Morris/Getty Images)