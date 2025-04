Nubank recebe aprovação para se transformar em banco no México

O Nu México, subsidiária do Nubank, anunciou nesta quinta-feira, 24, que sua licença para operar como banco foi aprovada pela Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários do país.

O movimento aproxima a empresa da expansão de seu portfólio de produtos, incluindo a introdução da conta salário - apenas 36% dos adultos mexicanos têm esse instrumento financeiro, segundo a Pesquisa Nacional de Inclusão Financeira de 2024. O setor bancário do México é concentrado em quase 90% em apenas cinco bancos.

“O México é um pilar fundamental da nossa estratégia global. Investimos mais de US$ 1,4 bilhão no mercado, não apenas em crescimento, mas também para impulsionar a inovação e elevar os padrões do setor financeiro local. Nossa missão de desafiar o status quo em benefício de nossos clientes nos levou a ser pioneiros na transição de Sociedade Financeira Popular S para banco, um marco que confiamos que estimulará ainda mais a inovação e a concorrência no México”, afirmou David Vélez, CEO e fundador do Nubank.

Para completar a sua transformação em banco, o Nu México passará por uma auditoria antes de obter autorização para iniciar as operações.

“A aprovação da licença bancária do Nu México é um reconhecimento do nosso sólido modelo de negócios e compromisso com a inclusão financeira. Atualmente, o Nu já conquistou a confiança de mais de 10 milhões de clientes, quase um quarto da população bancária do México. Com este marco, continuaremos trabalhando para fortalecer nossa oferta diferenciada, que já teve um impacto significativo no México ao promover o hábito de guardar dinheiro e melhorar o acesso ao crédito”, afirmou Iván Canales, Gerente Geral do Nu México.

O braço mexicano do Nubank entrou em operação em 2019. No ano passado, ultrapassou a marca de 10 milhões de clientes e acumulou US$ 4,5 bilhões em depósitos.

Nubank tem lucro líquido 85% maior no quarto trimestre

O Nubank registrou um lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 85% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado em fevereiro. Em 2024, a fintech lucrou US$ 1,9 bilhão, salto de 110%.

O Nubank também informou que adicionou 4,5 milhões de novos clientes no último trimestre do ano passado e 20,4 milhões a mais em 2024 inteiro, atingindo um total de 114,2 milhões de clientes.

No Brasil, o Nu já é a terceira maior instituição financeira em número de clientes, atrás apenas de Caixa e Bradesco.