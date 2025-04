Nubank lança campanha de renegociação de dívida com desconto de até 99,9%; veja quem pode participar

O Nubank lançou nesta segunda-feira, 15, sua campanha de renegociação de dívida chamada "Recomeço". A iniciativa oferece descontos de até 99,9% para clientes com pagamentos em atraso, por tempo limitado, com o objetivo de ajudá-los a reestruturar suas finanças e seguir uma jornada financeira mais saudável.

A campanha é direcionada a clientes com um bom histórico de crédito e engajamento com a instituição. Os clientes elegíveis serão notificados gradualmente por meio do aplicativo do Nubank, recebendo detalhes personalizados sobre as opções de renegociação e próximos passos.

Aqueles que participarem da campanha também poderão ter o cartão da fintech de volta nas versões crédito ou cartão para construir limite, caso atendam aos critérios.

"Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas com as melhores condições possíveis, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo", diz Livia Chanes, CEO do Nubank, em material divulgado pela empresa.