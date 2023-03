Nubank nomeia ex-presidente do PayPal para o conselho

O Nubank, fintech brasileira que tem a Berkshire Hathaway de Warren Buffett entre seus acionistas, anunciou nesta segunda-feira, 6, que nomeou David Marcus para seu conselho de administração.

Marcus, ex-presidente do PayPal, foi nomeado por causa de sua “carreira impressionante na interseção de serviços financeiros e de tecnologia de consumo, moldando o futuro da indústria,” disse David Vélez, presidente executivo e cofundador do Nubank, em comunicado à imprensa.

Marcus liderou os esforços de pagamentos e cripto no Meta, antigo Facebook, no qual ingressou em 2014 para liderar o Messenger, que ele levou de menos de 200 milhões de usuários mensais para mais de 1,5 bilhão, disse o Nubank. Empreendedor ao longo da vida, Marcus lançou duas empresas na Europa e, em seguida, fundou a empresa de pagamentos móveis Zong, no Vale do Silício, que foi adquirida pelo PayPal em 2011.

Hoje ele é presidente e cofundador da Lightspark, empresa focada na construção de infraestrutura para a rede Lightning, disse o Nubank. Marcus “traz perspectivas únicas sobre como desenvolver produtos de consumo e financeiros para uma escala verdadeiramente global”, disse Vélez.

Últimos resultados do Nubank

O Nubank tem quase 75 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. A fintech viu os lucros subirem no quarto trimestre, mesmo com a deterioração da qualidade do crédito. O lucro líquido ajustado aumentou 81% em relação ao trimestre anterior, para cerca de US$ 114 milhões no período de três meses encerrado em 31 de dezembro, superando a estimativa média de US$ 91,7 milhões dos analistas compilada pela Bloomberg.