Novo presidente da Braskem substitui cinco diretores e indica novo CFO

Dois dias após publicar um fato relevante informando que o novo diretor-presidente da Braskem (BRKM5), Roberto Prisco Paraíso Ramos, estaria avaliando reestruturações internas das diretorias, a líder na produção de plástico nas Américas informou, nesta quinta-feira, 5, a substituição de cinco executivos, entre eles o diretor financeiro (CFO, na sigla em inglês).

No fato relevante publicado no dia 2 de dezembro, a Braskem havia afirmado que possíveis mudanças teriam o objetivo de buscar acelerar a implementação de iniciativas de eficiência para enfrentamento ao ciclo de baixa petroquímico.

Prisco atuou na Novonor (antiga Odebrecht) e já tinha sido vice-presidente da própria Braskem entre 2002 e 2010, deixando a companhia neste ano. Após 14 anos, no último dia 1º de dezembro, o executivo assumiu oficialmente o posto de diretor-presidente.

Entre as mudanças, Felipe Montoro Jens substitui Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas, como diretor financeiro. O cargo é cumulativo com o posto de diretor de relações com investidores.

Com uma trajetória de 30 anos no setor, Jens soma experiências em posições de liderança em empresas nacionais e internacionais, tendo se destacado por atuar em reestruturações societárias, governança e conformidade, inclusive sendo o responsável pela reestruturação societária e venda de ativos do grupo Novonor (antiga Odebrecht).

Stefan Lepecki entra no lugar de Edison Terra Filho, responsável até então pela Unidade Olefinas & Poliolefinas América do Sul, e de Marcelo de Oliveira Cerqueira, diretor de Manufatura Brasil e Operações Industriais Globais.

De acordo com o documento, André Amaro da Silveira foi indicado para substituir Marcelo Arantes de Carvalho, responsável por Pessoas e Comunicação.

Também serão realizadas outras mudanças pontuais em cargos em controladas e posições não estatutárias na companhia, entre elas a nomeação de Nir Lander, como diretor de compliance (CCO, na sigla em inglês), em substituição a Everson Bassinello.

Já Geraldo Vilaça Netto será o novo diretor executivo responsável pela área jurídica, posição que voltará a ser estatutária.

A Braskem informa que as nomeações dos novos diretores estatutários serão formalmente submetidas ao Comitê de Pessoas e Organização (CPO) e ao Conselho de Administração da Braskem, assim como a nomeação do novo CCO ao Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário (CCAE).

Uma vez aprovadas as nomeações as suas posses deverão ocorrer durante o mês de dezembro de 2024.

Ainda segundo o documento, a petroquímica disse que foi informada por sua acionista controladora Novonor que a nomeação dos novos diretores “não altera os planos relativos à eventual transação envolvendo o controle” da Braskem.

Por volta das 12h15, as ações valorizavam 0,33%.