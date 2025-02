Poupança x CDI: qual rende mais com R$ 50.000 em 6 meses?

Investir R$ 50.000 por seis meses pode gerar retornos distintos, dependendo da aplicação escolhida. Enquanto a poupança tem rendimento fixo de 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), investimentos atrelados ao CDI acompanham a Selic e podem oferecer ganhos superiores, mesmo com a incidência de impostos .

Comparação de rendimento em 6 meses

Com a Selic atual de 13,25% ao ano, os valores acumulados seriam aproximadamente:

Poupança : R$ 51.525

: R$ 51.525 CDB a 100% do CDI: R$ 51.850 (já descontado o imposto de renda)

A poupança tem isenção de imposto de renda, mas rende apenas 70% da Selic quando a taxa está acima de 8,5% ao ano, o que reduz sua competitividade. Já o CDB atrelado ao CDI, mesmo sujeito à tributação, pode proporcionar um retorno superior, tornando-se mais vantajoso no curto prazo.

Qual a melhor opção para curto prazo?

Para aplicações de seis meses, investimentos atrelados ao CDI tendem a ser mais rentáveis do que a poupança. No entanto, antes de escolher onde investir, é importante considerar liquidez, segurança e objetivos financeiros. Se a prioridade for maior rendimento, aplicações que acompanham o CDI costumam ser a melhor alternativa.