Alpargatas anuncia distribuição de R$ 68,7 milhões em dividendos e JCP

A Alpargatas comunicou a distribuição de R$ 68.720.069,81 em proventos, sujeitos à confirmação na Assembleia Geral Ordinária marcada para 25 de abril de 2025. O pagamento está previsto para 20 de maio.

Do montante total, R$ 17.180.017,45 serão distribuídos como dividendos, correspondendo a R$ 0,024193 por ação ordinária (ALPA3) e R$ 0,026612 por ação preferencial (ALPA4). Esses valores não sofrerão retenção de imposto de renda.

Além disso, serão pagos R$ 51.540.052,36 sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP), equivalentes a R$ 0,072583 por ação ordinária e R$ 0,079842 por ação preferencial. Sobre esses valores, haverá retenção de imposto de renda na fonte, exceto para acionistas que comprovarem imunidade ou isenção até 30 de março de 2025.

Terão direito aos proventos os acionistas com posição acionária em 27 de fevereiro de 2025. A partir de 28 de fevereiro de 2025, as ações serão negociadas "ex-dividendos e JCP".

O pagamento será efetuado pelo Banco Itaú Unibanco S.A., mediante crédito automático para acionistas que já informaram seus dados bancários. Aqueles que não o fizeram receberão um aviso de pagamento para apresentação em uma das agências do banco, juntamente com as informações necessárias para o processamento do crédito.