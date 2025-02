Quanto rende R$ 1.000 em CDBs que pagam 100%, 110% ou 120% do CDI?

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título de renda fixa emitido por bancos para captar recursos. Ao investir em um CDB, o investidor empresta dinheiro à instituição financeira e, em troca, recebe juros sobre o valor aplicado.

A rentabilidade deste título, geralmente, está atrelada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é a taxa média dos empréstimos entre bancos e serve como referência para investimentos de renda fixa no Brasil. Por isso, quanto a porcentagem deste indicador oscila, o valor do final do rendimento também sofre alteração.

Veja como o montante rende em cada uma das situações.

Quanto rende R$ 1.000 em um CDB que paga 100% do CDI?

Para ilustrar, suponha que o CDI atual seja de 13,65% ao ano. Um CDB que paga 100% do CDI proporcionaria uma rentabilidade bruta anual de 13,65%. Aplicando R$ 1.000,00 nesse CDB por um ano, o rendimento bruto seria de R$ 136,50.

Após descontar o Imposto de Renda (IR), que segue uma tabela regressiva conforme o prazo do investimento, o rendimento líquido seria menor. Por exemplo, para aplicações de até 180 dias, a alíquota é de 22,5%; entre 181 e 360 dias, 20%; entre 361 e 720 dias, 17,5%; e acima de 720 dias, 15%.

Quanto rende R$ 1.000 em um CDB que paga 110% do CDI?

Se o CDB oferece 110% do CDI e considerando o mesmo CDI de 13,65% ao ano, a rentabilidade bruta anual seria de 15,015% (13,65% x 1,10). Investindo R$ 1.000,00 por um ano, o rendimento bruto seria de R$ 150,15. Após o desconto do IR, o valor líquido seria ajustado conforme a alíquota correspondente ao prazo do investimento.