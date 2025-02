Se eu guardar R$ 200 por mês, quanto acumulo em 20 anos?

Guardar R$ 200 por mês pode parecer pouco, mas ao longo de 20 anos, esse valor pode crescer significativamente dependendo da forma como for investido. O total acumulado dependerá não apenas da disciplina em manter os aportes mensais, mas também da rentabilidade escolhida para o dinheiro.

Se o valor for apenas poupado sem rendimento, ao final do período, o total guardado será de R$ 48.000 (200 x 12 meses x 20 anos). No entanto, ao investir em aplicações com juros compostos, o montante pode ser muito maior. Com uma rentabilidade média de 10% ao ano, por exemplo, o saldo final pode ultrapassar os R$ 150.000.

Quanto posso acumular investindo?

O total acumulado varia conforme a taxa de retorno do investimento. Veja algumas simulações do total guardado somado ao rendimento após 20 anos, considerando diferentes rendimentos anuais e a capitalização mensal dos juros:

Poupança (rendendo cerca de 6% ao ano)

A poupança rende 70% da Selic quando a taxa está acima de 8,5% ao ano, o que hoje resulta em aproximadamente 6% ao ano. Convertendo esse percentual para uma taxa mensal, a poupança rende 0,487% ao mês.

Com aportes mensais de R$ 200, ao longo de 20 anos, o montante final seria de aproximadamente R$ 91.100.

Tesouro Selic ou CDBs (rendimento médio de 10% ao ano)

Tanto o Tesouro Selic quanto os CDBs pós-fixados que acompanham o CDI podem render próximo de 10% ao ano, já considerando o desconto do Imposto de Renda para aplicações acima de 2 anos (15%). Isso equivale a um rendimento de 0,797% ao mês.

Com aportes mensais de R$ 200, ao longo de 20 anos, o montante final seria de aproximadamente R$ 144.800.

O impacto dos juros compostos

A chave para acumular um bom patrimônio está na consistência dos aportes e na escolha de investimentos que aproveitem o efeito dos juros compostos. Atualmente, a taxa Selic está em 13,25% ao ano, enquanto a inflação oficial acumulada em 2024 foi de 4,83%. Considerando esses indicadores econômicos, é possível encontrar aplicações que superem a inflação e proporcionem rendimentos reais positivos.

Mesmo com investimentos conservadores, como a poupança e o Tesouro Selic, é possível multiplicar o patrimônio no longo prazo