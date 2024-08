Novo CEO da Vale, IPCA-15 e Haddad: o que move o mercado

Os mercados operam mistos na manhã desta terça-feira, 27. Na Europa, as bolsas abriram em alta, impulsionadas pela escalada das ações de mineradoras após balanço bem-recebido da BHP, maior empresa de mineração do mundo.

Nos Estados Unidos, após o Dow Jones atingir novo recorde de fechamento na véspera, o índice futuro cai, assim como Nasdaq e S&P 500. Investidores aguardam com cautela o balanço de Nvidia que será divulgado nesta quarta-feira, 28. Na Ásia, os mercados fecharam sem direção definida à medida que os investidores analisam dados econômicos locais.

Novo CEO da Vale

Investidores repercutem a decisão para o novo comando da Vale (VALE3). Como primeiras reações, às 8h11, os ADRs da mineradora sobem 1,51%.

A companhia informou nesta segunda-feira, 26, a escolha do seu próximo presidente da empresa: Gustavo Pimenta, atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da companhia. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração, de forma unânime.

Pimenta entrará para substituir o atual CEO, Eduardo Bartolomeo. A escolha encerra um período de meses de indefinição a respeito da sucessão na mineradora, em que diversos nomes foram cotados, como do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega e Luiz Henrique Guimarães, CEO da Cosan (CSAN3). Mantega, inclusive, era o nome favorito do governo federal, que tentou interferir na escolha.

Em janeiro, uma pesquisa do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador que a EXAME) apontou que o mercado apostava na recondução de Bartolomeu para um segundo mandato -- mais da metade (63%) dos 98 investidores entrevistados apostavam na tese.

Segundo o fato relevante, a escolha foi realizada por meio de um "rigoroso processo de seleção suportado por empresa de padrão internacional, em conformidade com o estatuto social da Vale, políticas corporativas, regulamento interno do colegiado e legislações aplicáveis."

IPCA-15

No calendário dos indicadores, destaque para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerada a prévia da inflação brasileira. O índice será divulgado às 9h pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Genial Investimentos estima que o IPCA-15 acumulado até agosto venha em +4,33% na comparação anual, ante os +4,45% registrados no mesmo período do ano passado. Já o IPCA-15 na comparação mensal deve vir em +0,17%, ante a alta de 0,30%. O consenso LSEG projeta uma alta de 0,20% na comparação mensal e um avanço de 4,4% na comparação anual.

Haddad

De olho na agenda política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrará com o ministro de Finanças da China, às 9h30, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, às 11h. Já às 18h15, os olhares se voltam para a participação na Conferência Anual do Santander, onde Haddad participará de painel chamado Oportunidades e desafios para a economia brasileira. O evento também contará com grandes nomes da economia e do mercado brasileiro.