Vale (VALE3): ações sobem com rumor de desistência de Guido Mantega ao cargo de CEO

As ações da Vale (VALE3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa desta sexta-feira, 26. Por volta das 16h, os papéis da mineradora avançavam 1,52%, cotados a R$ 69,40. O que faz a companhia subir no pregão são rumores de que o ex-ministro Guido Mantega teria desistido de ocupar a posição de CEO da Vale.

Segundo a apuração do jornal Folha de S.Paulo, Mantega divulgará ainda hoje uma carta abrindo mão do cargo na Vale. O movimento estaria sendo articulado tanto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Próximo CEO da Vale (VALE3)

A possibilidade de o ex-ministro da Fazenda assumir o comando da Vale foi levantada visto que o atual CEO, Eduardo Bartolomeo, ficará à frente da mineradora até 31 de maio. Diante disso, as notícias de que Lula estaria pressionando conselheiros a indicarem Mantega ganharam força nas últimas semanas.

Isso porque o governo não tem participação direta na companhia, mas sim pela Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BBSA3). No entanto, uma pesquisa do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) com 98 investidores, mostra que mais da metade (63%) aposta na recondução de Bartolomeo por mais um mandato.

Pouco mais de um terço (33%) acredita que Luiz Henrique Guimarães, da Cosan (CSAN3), será eleito pelo conselho. E apenas 2% apostam em Guido Mantega, o favorito do presidente Lula – que tem feito uma ofensiva para emplacá-lo ao menos para o conselho de administração.

