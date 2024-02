Na expectativa dos resultados do 4T23, BRF (BRFS3) dispara no Ibovespa e puxa alta de frigoríficos

As ações dos frigoríficos são o destaque do Ibovespa desta segunda-feira, 26. A maior alta do pregão é da BRF (BRFS3). Depois do fechamento, a companhia irá reportar os seus resultados do quarto trimestre do ano passado e, diante da expectativa dos investidores, os papéis BRFS3 disparou e puxou consigo seus pares do setor.

Por volta das 12h40, as quatro maiores altas do Ibovespa eram de frigoríficos. Confira as cotações abaixo:

BRF (BRFS3): +4,92%

+4,92% JBS (JBSS3): +4,71%

+4,71% Marfrig (MRFG3): +4,22%

+4,22% Minerva (BEEF3): +4,11%

‘Vento favorável’ para a BRF no 4T23

A BRF vai inaugurar a temporada de balanços do 4T23 dos frigoríficos nesta segunda-feira. E nas projeções do mercado, a companhia deve apresentar resultados melhores — e, possivelmente, o primeiro lucro desde o primeiro trimestre de 2022. Em relatório, a Genial Investimentos diz que espera ver uma recuperação sequencial de margens, em virtude de preços melhores de in natura, com a normalização do cenário de sobreoferta global do frango, e de custos menores.

“A queda na cotação dos grãos deve seguir sendo um 'vento favorável' relevante para a companhia ao longo dos próximos trimestres. Seguimos monitorando o plano de desalavancagem da companhia”, dizem. Junto a isso, para os analistas da casa, o Brasil deverá ser o destaque positivo do trimestre, enquanto a vertente internacional deve ser negativa — e entregar um desempenho aquém do local.

A Genial espera que no 4T23 a BRF reporte uma receita total de R$ 14,5 bilhões (-1,6% anual), junto a um Ebitda de R$ 1,6 bilhões (+48,6% a/a), e uma expansão de 3,7p.p. na margem Ebtida frente a um ano atrás, “a qual deve alcançar 11,0%. Projetamos ainda um lucro de R$ 271 milhões.”

Enquanto isso, o Investing.com pontua que o controle da BRF passou a ser exercido pela rival Marfrig recentemente , que desde dezembro detém mais de 50% do capital da companhia. “A perspectiva de uma nova governança influenciou positivamente o preço das ações em 2023, com uma alta acumulada de 66,79%.”

Considerando as projeções de analistas de mercado, o Investing espera que a BRF reporte um crescimento de 5,7% na receita trimestral em comparação com o 3T23. “A expectativa é de que o faturamento tenha subido de R$ 13,806 bilhões para R$ 14,598 bilhões.”

