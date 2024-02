Ibovespa agora: bolsa opera em leve alta à espera de dados da semana

O Ibovespa desta segunda-feira, 26, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,24%, aos 129.734 pontos. O pregão de hoje promete ser embalado pelos balanços corporativos do quarto trimestre de 2023. Isso porque, embora na semana esteja previsto divulgações de indicadores econômicos importantes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, esta segunda-feira é de agenda esvaziada.

Pesando contra o índice brasileiro, as commodities estão no pólo negativo hoje. Na bolsa chinesa de Dalian, o minério de ferro perdeu 3,21% cotado a 875 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 121,57. As mineradoras e siderúrgicas caem em bloco no pregão, com a Vale (VALE3) recuando 1,75%. Outra matéria-prima em queda é o petróleo, com o barril do Brent tendo uma baixa de 0,18% e fazendo parte das petrolíferas da bolsa caírem. Apesar disso, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem 0,28% e 0,76%, respectivamente.

Ibovespa agora

IBOV: +0,24%, aos 129.734 pontos.

O que também deve fazer preço ao índice, mas não hoje, são os indicadores econômicos que serão publicados ao longo da semana. Amanhã, 27, será a vez do Índice de Preço ao Consumidor Amplo da primeira quinzena de fevereiro (IPCA-15), considerado a prévia da inflação brasileira. Outro dado local aguardado é a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre e do acumulado em 2023, na próxima sexta-feira, 1º.

No mercado de juros, as taxas oscilam bem perto da estabilidade em meio a expectativas pelo IPCA-15. Por volta das 10h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava mínima de 10,010%, de 10,006% anterior. O DI para janeiro de 2026 subia a 9,860%, de 9,841%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,030%, de 10,021% no ajuste de sexta-feira, 23.

Nos EUA, os destaques são também o PIB, na quarta-feira, e a inflação medida pelo Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), que é a métrica preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quinta-feira. Sobre o PIB americano, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, destaca que se os números vieram muito fortes, o início do corte de juros por lá deve ficar para junho. “Os dados que tivemos em janeiro e fevereiro mostraram uma atividade mais forte. O próprio PIB do terceiro trimestre também. Se ele vier mais robusto no último trimestre do ano passado, vai empurrar o corte para junho e deve fortalecer o dólar.”

No radar corporativo, os investidores devem repercutir os balanços do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2023 da Americanas (AMER3). Os resultados foram divulgados com atraso, tendo em vista as irregularidades presentes nos dados anteriores. Para esta segunda, ainda são esperados nesta segunda os balanços da BRF e AES Energia.

Maiores altas do Ibovespa

BRF (BRFS3): +3,63%

Minerva (BEEF3): +1,85%

Energisa (ENGI11): +1,97%

Maiores quedas do Ibovespa

Rede D'Or (RDOR3): -1,55%

Petz (PETZ3): -1,58%

CSN (CSNA3): -1,52%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta segunda-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,12%, a R$ 4,987. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,80%, cotado a R$ 4,992.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações do Estadão Conteúdo