BRF (BRFS3) sobe quase 6% no Ibovespa hoje. O que está acontecendo?

As ações da BRF (BRFS3) lideram as altas do Ibovespa desta segunda-feira, 22. Sem qualquer fato relevante corporativo que justifique a valorização, a valorização dos papéis no pregão de hoje tem sido atribuída à perspectiva favorável para os custos da companhia.

Por volta das 15h, os papéis BRFS3 subiam +5,46%, cotados a R$ 13,72.

Segundo Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, esse cenário positivo à BRF se desenha por conta das cotações menores para os grãos. “O milho e a soja estão operando em baixa, diante da expectativa de alta oferta, pelos estoques no exterior e pelas projeções ainda saudáveis para as safras na América do Sul”, diz.

Em linha com o apontamento do especialista, o Índice Futuro de Milho B3 (IFMILHO B3) operava com queda de -1,41%, por volta das 15h desta segunda-feira. Já a soja (SJCc1), embora suba +0,60%, encerrou as três últimas semanas com quedas de -0,90%, -2,55% e -4,25%, respectivamente.

