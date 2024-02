Lembra dele? CEO do Robinhood diz que pode criar "a Bloomberg da nova geração"

Em 2021, o app Robinhood ganhou as manchetes com a supervalorização dos papéis da GameStop, a mais famosa meme stock. Com investidores de varejo organizados por fóruns do Reddit, por um breve momento parecia que o app, que fazia a compra de ações parecer um videogame, seria a plataforma da vingança dos sardinhas contra os tubarões.

Não foi o que aconteceu. Três anos depois, as ações do Robinhood caíram mais de 70% desde seu pico, os volumes de transações no app despencaram pela metade desde o início de 2021 e a maneira gamificada de investir está sob escrutínio dos órgãos reguladores. Mesmo assim, o CEO Vlad Tenev tem grandes ambições.

O Robinhood acabou de lançar uma plataforma de notícias financeiras, Sherwood. "Acreditamos que o que a Bloomberg fez, nós podemos recriar para uma nova geração", disse ele em entrevista ao Semafor. "Eu acho que há espaço para uma marca autoritária e cool, e eu realmente acredito que podemos torná-la um ótimo negócio".

A saga da Game Stop e do Robinhood recentemente foi inspiração para o filme "Dumb Money", lançado no ano passado e disponível na Amazon Prime. Vlad Tenev foi interpretado por Sebastian Stan, mas, segundo sua filha, o ator não se parece com ele. "Eu realmente acho que foi um momento que deveria ter sido capturado", diz Tenev.

"Mas não me ressoa chamar isso de 'dinheiro burro'. Se você assistir ao filme atentamente, entenderá que está sendo usado de forma um tanto irônica, mas à primeira vista, a mensagem transmitida é que os investidores individuais são dinheiro burro, e eu não acredito que sejam".