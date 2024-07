Musk sobe o tom com quem aposta contra Tesla e promete 'aniquilar' até Gates

Sobrou até para o Bill Gates. Elon Musk está confiante de que os negócios da Tesla vão ganhar ritmo tão intenso com os investimento em inteligência artificial que quem está 'short' vai ser "aniquilado" — até mesmo o fundador da Microsoft.

“Quando a Tesla resolver totalmente a questão da autonomia e tiver [seu androide] Optimus em produção em volume, qualquer pessoa que ainda tenha uma posição vendida será aniquilada”, postou ele na rede social na terça-feira, 2. “Até mesmo Gates.”

LEIA MAIS: Elon Musk processa OpenAI e Sam Altman por relação com Microsoft

Musk e Gates viraram rivais públicos depois do vazamento, em 2022, de uma troca de mensagens em que o dono da Tesla e do X se recusava a apoiar as ações de caridade de Gates, lembra a revista Fortune.

A razão para a negativa de Musk foi o fato de o fundador da Microsoft ainda ter, naquele momento, meio bilhão de dólares em uma aposta de que o preço das ações da Tesla cairia.

😂

Once Tesla fully solves autonomy and has Optimus in volume production, anyone still holding a short position will be obliterated. Even Gates.

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2024