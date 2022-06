MRV: BB Investimentos vê potencial de alta de 88%

O BB Investimentos divulgou relatório nesta sexta-feira, com aumento no preço-alvo das ações da MRV, de R$ 9,72 para R$ 18,10, valor que representa um aumento de 88% em relação à cotação do papel no último pregão, de R$ 9,62. A revisão está relacionada à incorporação dos resultados pós-divulgação do primeiro trimestre do ano, além de atualizar algumas premissas relacionadas à receita — relacionadas principalmente à expansão das operações da AHS e Luggo, que "vão representar boa parte do resultado da companhia", segundo os analistas. Além disso, a revisão também contempla o reajuste de indicadores macroeconômicos.

No detalhe, as vendas líquidas acumuladas da AHS e Luggo representaram 25% do total dos últimos 12 meses, ante 4% no mesmo período do ano anterior e 23% no último trimestre de 2021. A perspectiva, agora, é que as divisões representem boa parte do resultado da companhia também ao longo dos próximos anos.

Ainda dentro da operação, a razão para manter a recomendação de compra e o novo preço-alvo estão no fato de que a companhia mantém o volume de VGV e vendas líquidas totais, além de aumento expressivo no preço médio por unidade lançada. “Além disso, a companhia implementou uma estratégia de estocagem de material com objetivo de controle de custos, o que entendemos como acertada, e ainda conta com a possibilidade de redirecionar esforços conforme demanda, o que deve ajudá-la a continuar mantendo protagonismo no setor imobiliário”, escrevem os analistas.

O preço do papel recuou 19% desde o início do ano e cerca de 43% nos últimos 12 meses, um desempenho que, na visão do banco, está relacionado aos efeitos da inflação e taxas de juro em patamares elevados — que trazem impactos ao setor tanto pelo lado de custos quando pelo lado de demanda.

A projeção do banco é que a companhia tenha receita de R$ 7,2 bilhões no fim de 2022, em linha com os resultados apresentados no fim do ano passado (aumento de 2,2%). Para 2023, a estimativa também é de receita na casa dos R$ 7 bilhões, com aumento real somente em 2024, cuja estimativa é de R$ 9,4 bilhões.