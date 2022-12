Minério de ferro sobe com apostas em recuperação chinesa

O minério de ferro atingiu seu nível mais alto desde o início de agosto, com a rápida reversão das restrições da pandemia na China aumentando as perspectivas de demanda por commodities em 2023.

A China disse que não submeterá mais os viajantes que chegam à quarentena a partir do início do próximo ano, a mais recente de uma enxurrada de medidas para desmantelar os rígidos controles contra a Covid que prejudicaram o sentimento na economia ao longo de 2022. O material siderúrgico subiu até 3,3% em Singapura, enquanto o cobre em Nova York também se recuperou.

O minério de ferro avançou de forma constante desde que atingiu mínima de vários anos no início de novembro, com os investidores apostando em uma recuperação em setores-chave da economia, da construção à manufatura. Isso, apesar de uma onda massiva de casos de Covid que está varrendo a China e deve atingir o pico em janeiro.

“Em sua essência, o mercado de minério de ferro é atualmente dominado por políticas macroeconômicas domésticas com foco no crescimento estável”, disse Wei Ying, analista de metais ferrosos da China Industrial Futures em mensagem de texto. O rápido desmantelamento dos controles do vírus ajudará na recuperação dos negócios, acrescentou ela.

O impacto do aumento de infecções está sendo atenuado pelas promessas do governo de garantir um crescimento constante e estoques relativamente baixos de minério de ferro, escreveu a Haitong Futures em nota no site. Enquanto isso, os altos-fornos em Tangshan - o principal centro siderúrgico do país - aumentaram as taxas de operação por três semanas consecutivas.

A China pode tomar medidas “extraordinárias” para aliviar a pressão sobre a economia em 2023, informou o jornal estatal Securities Times na terça-feira, citando um importante acadêmico. As etapas podem incluir a venda de títulos soberanos especiais e um maior déficit orçamentário.

Setor imobiliário

Os investidores acompanharão de perto o que vem a seguir no setor imobiliário, que responde por cerca de 40% da demanda de aço da China. Ações de desenvolvedores subiram na terça-feira após uma cidade na província de Guangdong suspender algumas restrições nas compras de casa. O “pior já passou” para o setor imobiliário com o governo pronto para lançar mais ajuda financeira, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

O minério de ferro subiu em Singapura depois de atingir o nível intradiário mais alto em quase cinco meses. Os contratos futuros na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1%, enquanto o vergalhão de aço e a bobina a quente avançaram em Xangai.

Entre os metais básicos, o cobre subiu 1,7% na Comex para US$ 3,87 a libra, enquanto os contratos futuros de alumínio em Xangai fecharam em alta de 2,1%. A London Metal Exchange está fechada por feriado no Reino Unido.