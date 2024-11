Mercados asiáticos sobem no aguardo da eleição nos EUA

Os índices futuros das ações nos EUA e o comportamento do dólar pouco se alteraram nas primeiras horas desta terça-feira, dia da eleição presidencial nos EUA.

Nos mercados de ações regionais, os benchmarks de ações chinesas subiram mais de 2% para liderar os ganhos na Ásia - Hong Kong subiu 2,1% e Xangai, 2,3%. O Nikkei 225 no Japão saltou 1,1% após um feriado, enquanto o ASX na Austrália perdeu 0,4%.

Após um início cauteloso do dia, as ações subiram após dados que mostraram que a atividade de serviços da China se expandiu no ritmo mais rápido desde julho. Investidores também se animaram com comentários do primeiro-ministro chinês de que o país tem espaço para mais políticas que possam incentivar o crescimento econômico.

Mercado de olho nos EUA

O foco maior da semana, claro, está nas eleições nos EUA, já que as pesquisas mostram Donald Trump e Kamala Harris praticamente empatados nos estados que podem decidir a disputa. A probabilidade de um resultado ser contestado por arrastar a contagem de votos por semanas, causando tensão no mercado global.

Além da eleição, investidores também estarão atentos na quinta-feira, quando o Federal Reserve vai anunciar sobre a nova taxa de juros do país. Além disso, balanços corporativos de empresas importantes são aguardados nesta semana.

Outro destaque nos EUA ficou para o fim da greve na Boeing. Os trabalhadores aceitaram a nova proposta da empresa e encerraram a paralisação que durou 53 dias.

Nas commodities, o ouro estava na estabilidade, US$ 2,746 por onça. O petróleo do tipo Brent subia 0,2%, a US$ 75,2 o barril.